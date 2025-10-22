    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle nach einer Informationsveranstaltung mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die klare Kommunikation und den Wachstumsfokus des neuen Chefs Philipp Navratil sowie die Stärke des gesamten Führungsteams begrüßen, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zusammenarbeit zwischen Management und Aufsichtsgremium könne langfristig auch nur besser werden. Der Markt werde die Führung an der Geschäftsentwicklung messen, mahnte der Experte./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 87,94EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tom Sykes
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 86
    Kursziel alt: 86
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


