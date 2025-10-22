97 0 Kommentare Tankpreisbremse: Könnte sie Verbraucher teuer zu stehen kommen?

Die geplante Tankpreisbremse in Deutschland wirft Fragen auf: Wird sie den Wettbewerb ankurbeln oder Autofahrern letztlich höhere Kosten bescheren?

Die Tankpreisbremse, die in Deutschland eingeführt werden soll, könnte den Wettbewerb an Tankstellen verringern und Autofahrern höhere Kosten verursachen.

Der Gründer von Clever Tanken, Steffen Bock, warnt, dass die Preisbremse die Preiserhöhungen an den oberen Enden des Spektrums fixieren könnte, was zu höheren Durchschnittspreisen führt.

Eine Untersuchung zeigt, dass die Anzahl der Preisänderungen an deutschen Tankstellen seit 2014 gestiegen ist, sich aber seit fünf Jahren stabilisiert hat, was auf einen aktiven Wettbewerb hinweist.

Das österreichische Modell, das eine tägliche Preiserhöhung erlaubt, könnte in Deutschland nicht funktionieren, da die steuerlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich sind und es zu höheren Preisen führen könnte.

Der "Rakete-und-Feder-Effekt", bei dem Preise schnell steigen und langsam fallen, könnte durch eine starre Preisstruktur verstärkt werden, was die Reaktionsfähigkeit des Marktes schwächen würde.

Preisvergleichs-Apps wie Clever Tanken könnten in einem regulierten Markt weniger relevant werden, was die Transparenz für Verbraucher verringern würde.





