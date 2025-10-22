    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Verluste - L'Oreal und Hermes unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte schwächeln, EuroStoxx -0,15%.
    • Enttäuschende Unternehmenszahlen belasten Investoren.
    • Barclays und Unicredit zeigen positive Geschäftsentwicklung.
    Aktien Europa - Leichte Verluste - L'Oreal und Hermes unter Druck
    Foto: Greg Montani - Pexels

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas geschwächelt. Enttäuschende Zahlen einiger großer Unternehmen belasteten etwas. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,15 Prozent auf 5.678,37 Punkte.

    Uneinheitlich war die Tendenz außerhalb des Euroraums. Der britische FTSE 100 legte um 0,76 Prozent auf 9.498,33 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 12.613,19 Punkte sank.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UniCredit S.p.A!
    Long
    58,28€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    65,58€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Vorgaben anderer Börsen belasteten. "Die Handelsvorgaben aus den USA und Asien waren von Gewinnmitnahmen und ausgeprägten Konsolidierungserscheinungen geprägt", so Marktstratege Andreas Lipkow. "Die nachbörslichen Quartalszahlen von Netflix trafen nicht die Geschmäcker der Investoren."

    Am Ende des Feldes lagen die Aktien der Konsumgüterhersteller. Hier belasteten die deutlichen Verluste von Hermes und L'Oreal . Der Kosmetikriese hatte im dritten Quartal unerwartet schwach abgeschnitten. Zwar setzte das wichtige Geschäft in Festlandchina seine Erholung von der langen Schwächephase fort, konzernweit blieb die Umsatzentwicklung des Herstellers aber hinter den Erwartungen zurück. L'Oreal gaben um über sechs Prozent nach.

    Hermes hatte im dritten Quartal zwar stark zugelegt, negative Wechselkurseffekte bremsten das Wachstum aber aus. Im Geschäft mit Lederwaren hatten die Franzosen zudem die Erwartungen leicht verfehlt. Der Bereich ist der wichtigste Gewinnbringer für den Konzern. Hermes verloren über vier Prozent.

    Im Chemiesektor schwächelten Akzo Nobel . Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe zwar den Erwartungen entsprochen, so Analyst Chris Counihan von Jefferies. Der nach unten hin konkretisierte Ergebnisausblick impliziere für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung. Zudem habe Akzo Nobel höhere Rückstellungen für einen Rechtsstreit angekündigt. Die Aktie fiel um 3,2 Prozent.

    Besser war die Entwicklung im Bankensektor. Die britische Barclays hatte nach überraschend guten Geschäften ihr Renditeziel für 2025 erhöht. Zudem will das Institut für eine halbe Milliarde britische Pfund eigene Aktien zurückkaufen. Die Aktie kletterte um 4,4 Prozent.

    Die italienische Großbank Unicredit hatte im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert. In dem schwächelnden Marktumfeld kam es allerdings zu Abgaben der Aktie./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 4,39 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 423,31 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.420,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +28,32 %/+50,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Leichte Verluste - L'Oreal und Hermes unter Druck Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas geschwächelt. Enttäuschende Zahlen einiger großer Unternehmen belasteten etwas. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,15 Prozent auf 5.678,37 Punkte. Uneinheitlich war die Tendenz außerhalb …