    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hermes auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2420 Euro auf "Buy" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum des Luxuskonzerns liege zwar marginal über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Doch die gestiegenen Anlegererwartungen könnten nach der Zahlenvorlage von Konkurrent LVMH schon auf diesem Niveau gelegen haben./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:40 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 2.166EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Hermes
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2420
    Kursziel alt: 2420
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


