DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hermes auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2420 Euro auf "Buy" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum des Luxuskonzerns liege zwar marginal über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Doch die gestiegenen Anlegererwartungen könnten nach der Zahlenvorlage von Konkurrent LVMH schon auf diesem Niveau gelegen haben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 2.166EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2420

Kursziel alt: 2420

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

