    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen des Versorgers sollten ein weiteres starkes Quartal belegen, schrieb James Brand in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er sieht zudem Spielraum für eine Erhöhung der Jahresziele./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,08EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: James Brand
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 14,50
    Kursziel alt: 14,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



