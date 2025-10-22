Goldpreis stabilisiert sich nach Kursrutsch
- Goldpreis erholt sich nach starkem Rücksetzer.
- Gewinnmitnahmen durch Handelsstreit-Hoffnungen.
- Langfristig bleibt Gold sicherer Hafen für Anleger.
ZÜRICH (awp) - Der Goldpreis hat sich nach seinem Kursrutsch vom Dienstag wieder etwas gefangen. Zum Wochenstart noch hatte das Edelmetall seinen Höhenflug mit einem Rekord von über 4350 Dollar gekrönt, bevor dann starke Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt stand der Goldpreis bei 4073 US-Dollar.
Befeuert wurden die Gewinnmitnahmen von Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA und einer darauf folgenden Erholung des US-Dollars. "Allerdings gibt es für die Hoffnung auf Entspannung noch keinerlei Garantie", kommentierte ein Händler - "weder in der laufenden Woche noch möglicherweise in der Amtszeit von Trump".
Auch die Erholung des Greenback dürfte durch die erwarteten weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank nur von kurzer Dauer sein. Hinzu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren, die Gold nach wie vor langfristig interessant machen.
Da wären beispielsweise der anhaltende "Shutdown" in den USA, die Schuldensorgen in Europa oder die nach wie vor ungelösten geopolitischen Konflikte. "Langfristig bleibt Gold wohl der bevorzugte sichere Hafen", heisst es am Markt. Das ändere sich auch nicht über Nacht.
Marke von 4000 Dollar hält
Aktuell hält jedenfalls (noch) die Marke von 4000 Dollar. Anleger sollten allerdings auch einen Blick zurück werfen. Denn der gestrige Rücksetzer war der stärkste Tagesverlust des gelben Metalls seit August 2020, führen einige Experten an. "Und man sollte im Hinterkopf haben, dass Gold damals über die dann folgenden sechs Monate rund 20 Prozent verloren hat", so ein Börsianer.
Zudem sei der bisherige Höhenflug von Gold eher der Angst als der Euphorie geschuldet, ergänzt Fondsmanager Alexis Bienvenu von LFDE. Hierzu zählt er insbesondere die Zweifel am Wert des Dollars und dem Fluchtwert von Gold aufgrund der geopolitischen Konflikte wie dem Ukraine-Krieg. Hinzu kämen massive Käufe von Zentralbanken, insbesondere in China.
Für Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets ist es aktuell auf jeden Fall zu früh, um von einer echten Trendwende zu sprechen. "In den kommenden Stunden dürfte die Entscheidung darüber fallen, ob die Korrektur mit dem starken Abverkauf der vergangenen 24 Stunden und der nun einsetzenden Stabilisierung bereits wieder vorbei ist." Aktuell sieht er die Bewegung als eine gesunde Korrektur, die den überhitzten Markt etwas abgekühlt habe.
Lombard Odier glaubt zumindest weiter an das Potenzial von Gold - und hebt das Preisziel gar auf 4600 Dollar an. Und auch Händler gehen davon aus, dass der ein oder andere den jüngsten Rücksetzer durchaus als Einstiegschance sieht./dm/hr/AWP/jsl
moin
1. Ausgangspunkt – Vertrauensverlust in den Dollar
- Früher hielten Staaten rund 70 % ihrer Währungsreserven in US-Dollar (v. a. US-Staatsanleihen).
- Nach der Einfrierung russischer Devisenreserven 2022 verloren viele Länder Vertrauen: Wenn Reserven eingefroren werden können, sind sie nicht wirklich „eigen“.
- Folge: Zentralbanken verkauften US-Anleihen und kauften Gold, um ihre Reserven unabhängiger zu machen.
2. Chinas Goldstrategie
- Die Volksbank Chinas (PBoC) ist inzwischen größter Goldkäufer der Welt.
- China baut aktiv physische Infrastruktur auf:
- Shanghai Gold Exchange (SGE) – größter physischer Goldmarkt der Welt.
- Neue Tresore in Hongkong und Aufbau eines „Gold-Korridors“ über BRICS-Länder.
- Ziel: Staaten mit Yuan-Beständen sollen diese künftig gegen physisches Gold eintauschen können.
- Damit gewinnt der Yuan das zurück, was der Dollar verloren hat: Vertrauen.
3. Der regulatorische Hebel – Basel III
- Früher war Gold in Bankbilanzen ein Tier-3-Asset (nur 50 % seines Werts anrechenbar).
- Seit Juli 2025 gilt Gold offiziell als Basel-III-Tier-1-Asset → 100 % Anrechnung.
- Nächster Schritt wäre die Einstufung als HQLA (High-Quality Liquid Asset) – also voll beleihbare Sicherheit wie US-Treasuries.
- Wenn Gold HQLA wird, könnten Länder Kredite und Infrastrukturprojekte ohne Dollar-Kredite finanzieren.
4. Der „Gold-Korridor“ – das alternative Finanznetz
- China hat erkannt, dass andere Staaten ihr Gold nicht nur „in China“ lagern wollen.
- Lösung: verteilte Tresore (BRICS-Netzwerk), alle über die SGE verbunden.
- Jeder Goldbarren ist mit Seriennummer, Reinheit und Eigentümer erfasst → verifizierbar und dezentral.
- Stabilisierung der Preise durch Gleitdurchschnitt (z. B. 200-Tage-Schnitt) statt Tageskurs – verhindert extreme Schwankungen.
- Ergebnis: ein vertrauenswürdiges, physisches, aber international verteiltes Goldsystem als Gegenmodell zur westlichen Dollar-Dominanz.
5. Geopolitische und wirtschaftliche Folgen
- BRICS-Staaten (v. a. Afrika) könnten Gold bei der SGE hinterlegen und Yuan-Kredite für Infrastruktur erhalten → Finanzierung außerhalb des IWF.
- China gewinnt Einfluss, ohne Dollar zu nutzen.
- Die USA erkennen offenbar den Trend: Repatriierung von Goldbeständen aus London deutet auf Vorbereitung auf ein goldbasiertes System hin.
- Wer physisches Gold besitzt, hat künftig reale Kredit- und Machtbasis.
6. Mögliche Marktauswirkungen
- Wenn globale Finanzinstitutionen künftig 30 % (statt 20 %) ihrer Reserven in Gold halten sollen → ~2 Billionen USD neue Nachfrage.
- Da Gold nicht „gedruckt“ werden kann, wäre ein deutlich höherer Goldpreis denkbar (evtl. Verdoppelung in 5 Jahren).
7. Konkurrenzmodelle: China vs. USA
- China/BRICS: physisch gedecktes System → „Vertrauen durch Substanz“.
- USA/Westen: digitale, tokenisierte Vermögensbasis → „Vertrauen durch Technologie“.
- Möglicher Gegenzug: Stablecoins oder Bitcoin als digitale „Deckung“.
- Es entsteht ein multimonetäres Zeitalter:
- Goldgedecktes System im Osten
- Digital-/Krypto-basiertes System im Westen
- Zum ersten Mal in der Neuzeit könnten Staaten um das bessere Geldsystem konkurrieren.
8. Fazit
China baut ein paralleles Finanzsystem, das auf physischem Gold und dem Yuan basiert – als Alternative zum Dollar und zum IWF-System.
Wenn Gold wirklich HQLA wird, erhält es eine Rolle im globalen Kredit- und Finanzierungssystem, die seit über 50 Jahren verloren war.
Das könnte das größte Währungs- und Machtverschiebungsexperiment seit Bretton Woods werden – mit direkten Folgen für Zinsen, Rohstoffe, Goldpreis und geopolitische Allianzen.
Was sollen hier eigentlich die ganzen Untergangszenarien im Forum? Die Kurse steigen nun mal nicht, weil die Welt vorm Untergang steht sondern weil (lediglich) diverse Zentralbanken ihre Dollarreserven in Gold umtauschen. Daher, freut Euch doch lieber und müllt das Forum nicht zu.