Bei dieser Dividendenaktie können sich Anleger kaum vor Auszahlungen retten!

Der Dividenden-Radar ist diese Woche zu Gast in Brasilien

Sogenannte Monatszahler gelten unter ausschüttungsorientierten Anlegerinnen und Anleger als besonders beliebt. Gerade Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger in die Welt von Dividendenstrategien empfinden den Erhalt der ersten Zahlung oft nur wenige Wochen nach dem Engagement als motivierend.

Außerdem ermöglicht die monatliche Zahlweise eine besonders genaue Finanzplanung – entweder im Rahmen von Reinvestments oder aber auch, um aus dem laufenden Cashflow wiederkehrende Ausgaben zu finanzieren. Gerade bei Monatszahlern mit hoher Dividendenrendite kann so rasch selbst bei vergleichsweise geringen Investitionsbeträgen die Mobilfunkrechnung, die monatliche Tankfüllung oder der Wocheneinkauf bezahlt werden.

Itaú Unibanco bietet mehr Dividendenzahlungen als das Jahr Monate hat

Als besonders fleißiger Dividendenzahler gilt die brasilianische Bank Itaú Unibanco mit bis zu 16 Ausschüttungen im Jahr – das sind mehr als das Jahr Monate hat! Neben den wiederkehrenden, monatlichen Auszahlungen erhalten Anlegerinnen und Anleger hier zusätzlich erfolgsabhängige Sonder- sowie Interimsdividenden.

Damit herzlich Willkommen zum Dividenden-Radar von wallstreetONLINE, der nach einem Gastspiel in Kanada (Royal Bank of Canada) und den USA (Two Harbors Investment) auf die Südhalbkugel und mit Sao Paulo in die bevölkerungsreichste Stadt Brasiliens wechselt

Die größte Bank Südamerikas hat keine politische Einflussnahme zu befürchten

Hervorgegangen ist das Finanzinstitut 2008 aus der Fusion der beiden zuvor unabhängigen Banken Itaú und Unibanco. Mit rund 55 Millionen Kundinnen und Kunden gilt Itaú Unibanco als größte Bank Südamerikas. Daneben ist das Unternehmen auf einigen anderen Finanzmärkten, wie China, Großbritannien und Japan aktiv.

Im Unterschied zu beispielsweise Petrobras ist der brasilianische Staat hier nicht involviert. Das Unternehmen befindet sich überwiegend in der Hand privater Investoren sowie Fondsgesellschaften. Der Streubesitz liegt bei 94,5 Prozent. Die Ertragspolitik ist daher anders als beim halbstaatlichen Mineralölkonzern nicht von politischen Interessen beeinflusst.

Wachstumsdelle überwunden, fast 5 Milliarden US-Dollar für Dividenden

In den vergangenen Jahren ist die brasilianische Wirtschaftsleistung deutlich gestiegen. Insbesondere in der Mitte der 2010er-Jahre war es aber zu einer tiefen Wachstumsdelle gekommen, die sich auch in stagnierenden Erträgen von Itaú Unibanco niedergeschlagen hat. Da die Bank eine ertragsabhängige Ausschüttungspolitik verfolgt, liegt kein dauerhaftes Dividendenwachstum vor, wenngleich das Unternehmen seit 22 Jahren ununterbrochen Gewinne an seine Investoren ausgeschüttet hat.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Erträge spürbar angezogen. Nach einem Nettogewinn in Höhe von 6,82 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete Itaú Unibanco in den vergangenen 12 Monaten 7,88 Milliarden US-Dollar. Für ihre Dividenden kann die Bank also aus dem vollen schöpfen. Daraus wurden insgesamt 4,77 Milliarden US-Dollar ausgezahlt, was einer Ausschüttungsquote von 60,5 Prozent entspricht.

Itaú Unibanco ist nur technisch ein Monatszahler

Für das laufende Geschäftsjahr werden Zahlungen von insgesamt 0,44 US-Dollar erwartet. Das entspricht bei einem Schlusskurs der Aktie von 7,07 US-Dollar am Freitagabend einer Dividendenrendite von 6,22 Prozent.

Die monatliche Dividende liegt gegenwärtig bei 0,33 Cent je Aktie, die Sonder- und Interimsdividenden wurden bereits im Februar, Juni und August ausgezahlt. Ihre Höhe lag bei insgesamt 0,377 US-Dollar. Das zeigt, dass der größte Teil der Gewinnbeteiligung bei Itaú Unibanco dreimal im Jahr erfolgt, während die Monatszahlungen den geringsten Teil der Dividende bilden. Wer als Investor oder Investoren auf höhere monatliche Erträge angewiesen ist, sollte sich daher lieber bei "richtigen" Monatszahlern wie Realty Income oder EPR Properties umsehen.

Attraktive Unternehmensbewertung

Mit Blick die Bewertungskennziffern kann die Aktie überzeugen. Das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis liegt für das laufende Geschäftsjahr bei 10,7. Für 2026 wird das KGV auf 9,9 geschätzt. Damit liegt Itaú Unibanco deutlich unter den Mittelwerten der Branche, welche bei 10,7 und 12,6 liegen. Mit einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 1,04 ist die Aktie außerdem dicht am Wert von 1,0, der in der Fundamentalanalyse als ausgesprochen günstig gilt. Hier handeln die Anteile mit einem Discount von 7,7 Prozent gegenüber der Vergleichsgruppe. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung und Aufwärtspotenzial für die Aktie hin.

Von Expertinnen und Experten ist das Institut nur wenig beachtet. Gegenwärtig liegen insgesamt 7 Empfehlungen vor, wovon 4 zum Kauf und 2 zum Übergewichten der Anteile raten. Die übrige Empfehlung legt das Reduzieren von Positionen nahe. Im Mittel wird der faire Wert der Anteile auf 7,36 US-Dollar geschätzt, was eine Upside von 4,1 Prozent impliziert. Die Aktie befindet sich angesichts von Kursgewinnen von 23,4 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr in einem stabilen Aufwärtstrend.

Fazit: Eine ausschüttungsstarke Wette auf die südamerikanische Wirtschaft

Die größte Bank Südamerikas bietet Anlegerinnen und Anlegern mehr als ein Dutzend Dividendenzahlungen im Jahr. Der Schein eines Monatszahlers ist aber etwas trügerisch, da die monatlichen Ausschüttungen nur sehr klein sind und der größte Teil der Auszahlungen auf Sonder- und Interimsdividenden entfällt, welche erfolgsabhängig sind und sich auf etwa 60 Prozent des Nettoertrags belaufen.

An dieser Politik kann das Unternehmen anders als Petrobras ohne staatliche Einwirkungen festhalten. Damit ist die Sicherheit der Dividende garantiert. Das Dividendenwachstum wiederum ist nicht garantiert und ist unmittelbar vom Unternehmenserfolg abhängig. Ein Dividendenwachstumswert ist Itaú Unibanco damit keiner.

Die Bewertung der Aktie ist attraktiv. Das bietet die Gelegenheit, an der aufstrebenden brasilianischen Wirtschaft zu einem fairen Preis teilzuhaben. Ein weiterer wichtiger Markt der Bank ist Chile. Das Land gilt als das wirtschaftlich erfolgreichste und wohlhabendste in Südamerika und steuert damit zum seit zwei Jahren beschleunigten Gewinnwachstum von Itaú Unibanco bei, das sich künftig auch in höheren Dividenden niederschlagen dürfte.

Beispielrechnung

Für ein monatliches Dividendeneinkommen von 1.000 Euro (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern) müssen aktuell rund 13.950 US-Dollar im Jahr erzielt werden. Bei einer für 2025 geschätzten Dividende von 0,44 US-Dollar je Anteil, verlangt das nach insgesamt 31.705 Aktien.

Hier muss eine Investition von insgesamt 224.151 US-Dollar beziehungsweise 192.628 Euro getätigt werden. Zum Vergleich: Bei Two Harbors waren gerade mal 88.500 US-Dollar oder 76.000 Euro nötig, bei der Royal Bank of Canada hingegen mussten Anlegerinnen und Anleger 397.000 Euro auf den Tisch legen. Insgesamt landet Itaú Unibanco damit im Mittelfeld der im Dividenden-Radar bereits vorgestellten Titel.

Übersicht zur Dividende von Itaú Unibanco

Marktkapitalisierung: 71,91 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 5 Jahre

Dividende nicht reduziert: 5 Jahre

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 22 Jahre

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren:

Zeitplan (bestätigt)

01.07.2025: Dividendenankündigung

31.10.2025: Ex-Tag

31.10.2025: Record Date

01.12.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in USD 2026e 7,40 0,53 2025 6,99 0,50 2024 9,10 0,4071 2023 3,65 0,2307 2022 4,21 0,1831 2021 4,03 0,1372 2020 3,91 0,2165 2019 6,54 0,5437 2018 5,53 0,4620 2017 3,00 0,2364 2016 3,89 0,2443 2015 6,87 0,2464

Quellen: MarketScreener, SeekingAlpha, Itaú Unibanco

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Itau Unibanco Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,10EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.