+1.013,32 % in 3 Jahren – Vertiv wird zum großen Gewinner der KI-Ära

Vertiv Holdings Co hat im dritten Quartal 2025 erneut kräftig zugelegt und seine Jahresprognose angehoben. Der US-Anbieter kritischer digitaler Infrastrukturlösungen erzielte nach Unternehmensangaben einen Nettoumsatz von 2,676 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Amerika mit einem Wachstum von 43 Prozent, während die Region Asien-Pazifik um 20 Prozent zulegte.

Organisch legten sie im Jahresvergleich um rund 60 Prozent zu, gegenüber dem Vorquartal um 20 Prozent. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,4, und der Auftragsbestand erreichte 9,5 Milliarden US-Dollar – ein neuer Höchststand für das Unternehmen.

Der operative Gewinn kletterte um 39 Prozent auf 517 Millionen US-Dollar, während der bereinigte Betriebsgewinn um 43 Prozent auf 596 Millionen US-Dollar stieg. Die operative Marge verbesserte sich um 220 Basispunkte auf 22,3 Prozent. Laut Vertiv resultiert das aus Skaleneffekten durch höhere Umsätze, Effizienzsteigerungen in der Produktion und Kostendisziplin.

"Unsere Ergebnisse zeigen die Stärke unserer Position in der digitalen Infrastruktur", sagte Vertiv-Chef Giordano Albertazzi. Das Unternehmen habe nicht nur das Umsatzwachstum beschleunigt, sondern auch seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die steigende Nachfrage nach KI-gestützter Infrastruktur zu bedienen.

Albertazzi verwies auf Fortschritte bei Kostenmanagement und Restrukturierung, insbesondere in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. "Wir haben unsere Programme zur Effizienzsteigerung beschleunigt und stärken so unsere Position, um von einer erwarteten Markterholung in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu profitieren", so der CEO.

Zudem investiert Vertiv massiv in Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Executive Chairman Dave Cote ergänzte, dass die aktuellen Erfolge auf jahrelange strategische Investitionen und den Aufbau einer Hochleistungskultur zurückzuführen seien.

"Wir haben eine Grundlage geschaffen, die nicht leicht zu kopieren ist, und nutzen sie, um im schnell wachsenden KI-Markt Mehrwert zu schaffen."

Der bereinigte freie Cashflow stieg im Quartal um 38 Prozent auf 462 Millionen US-Dollar. Die Liquidität blieb mit 2,7 Milliarden US-Dollar stark, während die Nettoverschuldung auf etwa das 0,5-Fache des EBITDA sank.

Auf Basis der starken Nachfrage und des wachsenden Auftragsbestands erhöhte Vertiv seine Jahresziele: Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll 4,10 US-Dollar erreichen, nach zuvor 3,80 US-Dollar. Der bereinigte Betriebsgewinn wurde von 1,99 auf 2,06 Milliarden US-Dollar angehoben, der freie Cashflow von 1,4 auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen plant für 2026 weiter steigende Investitionen, um das erwartete Umsatzwachstum zu stützen. Vertiv sieht sich bestens positioniert, um vom globalen KI- und Rechenzentrumsboom zu profitieren. Anleger sehen das ähnlich und pushen die Aktie. In den vergangenen drei Jahren hat sich die Aktie verzehnfacht:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,81 % und einem Kurs von 161,0EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.





