    Mit SAP® auf großer Leinwand in die digitale Zukunft (FOTO)

    Bielefeld (ots) - Die Transformation NOW!, die internationale Eventreihe von NTT
    DATA Business Solutions für SAP-Kund:innen und -Interessierte, kommt diesen
    Herbst nach Köln. Am 19. und 20. November 2025 verwandelt sich der CINEDOM -
    eines der größten Multiplex-Kinos Deutschlands - in eine Bühne für digitale
    Zukunftsthemen. Expert:innen aus Wirtschaft und Technologie diskutieren, wie
    Unternehmen ihre Transformation strategisch gestalten und Innovationen
    nachhaltig vorantreiben können.

    Wir schreiben unsere Zukunft selbst

    Unter dem Motto " Script your Digital Future" lädt die diesjährige
    Transformation NOW! Besucher:innen dazu ein, das Drehbuch ihrer Zukunft aktiv
    mitzuschreiben. Passend zum Thema wurde mit dem CINEDOM eines der
    besucherstärksten Kinos Deutschlands als Veranstaltungsort gewählt. Im
    inspirierenden Filmambiente bietet das Event mit starkem SAP-Fokus für
    Kund:innen und Interessenten interaktive Angebote wie KI Conference-Warm-ups mit
    dem smarten Moderationskoffer KIMOKO oder begleitete Touren durch die Expo.

    "Die Transformation NOW! ist kein gewöhnliches Event.Sie bringt die Zukunft
    nicht nur auf die Leinwand, sondern macht sie auch erlebbar, mit klaren
    strategischen Impulsen, praxisnahen Workshops und echtem Austausch mit
    Expert:innen", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions.
    "KI-getriebene Prozessautomatisierung, nachhaltige IT-Strategien und resiliente
    Cloud-Infrastrukturen sind längst keine Optionen mehr, sie sind Voraussetzungen
    für die Zukunft. Unsere Kund:innen stehen heute vor der Herausforderung, diese
    umzusetzen und dabei Innovation und Effizienz in Einklang zu bringen. Genau
    dafür können wir auf der Transformation NOW! Orientierung geben."

    Keynotes im Rampenlicht

    Auf der diesjährigen Transformation NOW! stehen neben Breakout Sessions und
    einer Paneldiskussion zu SAP Cloud ERP Solutions und deren Erfolgsfaktoren auch
    drei spannende Keynotes auf dem Programm:

    - "Reset! Wer neu denkt, führt", gehalten von Dr. Jens-Uwe Meyer,
    Vorstandsvorsitzender Innolytics AG, beschreibt wie Führungspositionen neu
    gedacht werden müssen, um zukünftigen Erfolg zu ermöglichen.
    - "Die Kraft der Vernetzung" von Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP,
    gibt Einblicke in die Notwendigkeit der Verknüpfung von Daten, KI und
    Geschäftsprozessen.
    - "Trusted Data, Bold AI: Expect the Unexpected" zeigt auf wie Daten
    verständlich, verlässlich und handlungsfähig werden können. Gehalten wird die
    Keynote von Mohamed Abdel Hadi, CTO Business Technology Platform und Vice
    President of Customer Advisory Group bei SAP, und Adem Baykal, Chief Solution
    Advisor und CSA MEE Analytics DE bei SAP.
