Die Transformation NOW! 2025
Mit SAP® auf großer Leinwand in die digitale Zukunft (FOTO)
Bielefeld (ots) - Die Transformation NOW!, die internationale Eventreihe von NTT
DATA Business Solutions für SAP-Kund:innen und -Interessierte, kommt diesen
Herbst nach Köln. Am 19. und 20. November 2025 verwandelt sich der CINEDOM -
eines der größten Multiplex-Kinos Deutschlands - in eine Bühne für digitale
Zukunftsthemen. Expert:innen aus Wirtschaft und Technologie diskutieren, wie
Unternehmen ihre Transformation strategisch gestalten und Innovationen
nachhaltig vorantreiben können.
Wir schreiben unsere Zukunft selbst
Wir schreiben unsere Zukunft selbst
Unter dem Motto " Script your Digital Future" lädt die diesjährige
Transformation NOW! Besucher:innen dazu ein, das Drehbuch ihrer Zukunft aktiv
mitzuschreiben. Passend zum Thema wurde mit dem CINEDOM eines der
besucherstärksten Kinos Deutschlands als Veranstaltungsort gewählt. Im
inspirierenden Filmambiente bietet das Event mit starkem SAP-Fokus für
Kund:innen und Interessenten interaktive Angebote wie KI Conference-Warm-ups mit
dem smarten Moderationskoffer KIMOKO oder begleitete Touren durch die Expo.
"Die Transformation NOW! ist kein gewöhnliches Event.Sie bringt die Zukunft
nicht nur auf die Leinwand, sondern macht sie auch erlebbar, mit klaren
strategischen Impulsen, praxisnahen Workshops und echtem Austausch mit
Expert:innen", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions.
"KI-getriebene Prozessautomatisierung, nachhaltige IT-Strategien und resiliente
Cloud-Infrastrukturen sind längst keine Optionen mehr, sie sind Voraussetzungen
für die Zukunft. Unsere Kund:innen stehen heute vor der Herausforderung, diese
umzusetzen und dabei Innovation und Effizienz in Einklang zu bringen. Genau
dafür können wir auf der Transformation NOW! Orientierung geben."
Keynotes im Rampenlicht
Auf der diesjährigen Transformation NOW! stehen neben Breakout Sessions und
einer Paneldiskussion zu SAP Cloud ERP Solutions und deren Erfolgsfaktoren auch
drei spannende Keynotes auf dem Programm:
- "Reset! Wer neu denkt, führt", gehalten von Dr. Jens-Uwe Meyer,
Vorstandsvorsitzender Innolytics AG, beschreibt wie Führungspositionen neu
gedacht werden müssen, um zukünftigen Erfolg zu ermöglichen.
- "Die Kraft der Vernetzung" von Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP,
gibt Einblicke in die Notwendigkeit der Verknüpfung von Daten, KI und
Geschäftsprozessen.
- "Trusted Data, Bold AI: Expect the Unexpected" zeigt auf wie Daten
verständlich, verlässlich und handlungsfähig werden können. Gehalten wird die
Keynote von Mohamed Abdel Hadi, CTO Business Technology Platform und Vice
President of Customer Advisory Group bei SAP, und Adem Baykal, Chief Solution
Advisor und CSA MEE Analytics DE bei SAP.
