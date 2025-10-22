Mit SAP® auf großer Leinwand in die digitale Zukunft (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Transformation NOW!, die internationale Eventreihe von NTT

DATA Business Solutions für SAP-Kund:innen und -Interessierte, kommt diesen

Herbst nach Köln. Am 19. und 20. November 2025 verwandelt sich der CINEDOM -

eines der größten Multiplex-Kinos Deutschlands - in eine Bühne für digitale

Zukunftsthemen. Expert:innen aus Wirtschaft und Technologie diskutieren, wie

Unternehmen ihre Transformation strategisch gestalten und Innovationen

nachhaltig vorantreiben können.



Wir schreiben unsere Zukunft selbst





Unter dem Motto " Script your Digital Future" lädt die diesjährigeTransformation NOW! Besucher:innen dazu ein, das Drehbuch ihrer Zukunft aktivmitzuschreiben. Passend zum Thema wurde mit dem CINEDOM eines derbesucherstärksten Kinos Deutschlands als Veranstaltungsort gewählt. Iminspirierenden Filmambiente bietet das Event mit starkem SAP-Fokus fürKund:innen und Interessenten interaktive Angebote wie KI Conference-Warm-ups mitdem smarten Moderationskoffer KIMOKO oder begleitete Touren durch die Expo."Die Transformation NOW! ist kein gewöhnliches Event.Sie bringt die Zukunftnicht nur auf die Leinwand, sondern macht sie auch erlebbar, mit klarenstrategischen Impulsen, praxisnahen Workshops und echtem Austausch mitExpert:innen", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions."KI-getriebene Prozessautomatisierung, nachhaltige IT-Strategien und resilienteCloud-Infrastrukturen sind längst keine Optionen mehr, sie sind Voraussetzungenfür die Zukunft. Unsere Kund:innen stehen heute vor der Herausforderung, dieseumzusetzen und dabei Innovation und Effizienz in Einklang zu bringen. Genaudafür können wir auf der Transformation NOW! Orientierung geben."Keynotes im RampenlichtAuf der diesjährigen Transformation NOW! stehen neben Breakout Sessions undeiner Paneldiskussion zu SAP Cloud ERP Solutions und deren Erfolgsfaktoren auchdrei spannende Keynotes auf dem Programm:- "Reset! Wer neu denkt, führt", gehalten von Dr. Jens-Uwe Meyer,Vorstandsvorsitzender Innolytics AG, beschreibt wie Führungspositionen neugedacht werden müssen, um zukünftigen Erfolg zu ermöglichen.- "Die Kraft der Vernetzung" von Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP,gibt Einblicke in die Notwendigkeit der Verknüpfung von Daten, KI undGeschäftsprozessen.- "Trusted Data, Bold AI: Expect the Unexpected" zeigt auf wie Datenverständlich, verlässlich und handlungsfähig werden können. Gehalten wird dieKeynote von Mohamed Abdel Hadi, CTO Business Technology Platform und VicePresident of Customer Advisory Group bei SAP, und Adem Baykal, Chief SolutionAdvisor und CSA MEE Analytics DE bei SAP.