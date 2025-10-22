Nächster Schritt bei Curevac-Übernahme durch Biontech

aktiensindcool schrieb 17.10.25, 11:23

Ich lese jetzt seit einigen Tagen im Forum mit und möchte jetzt gern auch meine Meinung teilen. Ich selbst arbeite auch in der Pharmaindustrie, bin eigentlich ein riesiger ETF Fan, aber Biontech fasziniert mich einfach und stellt bei mir eine Ausnahme im Portfolio dar. Die Pipeline ist der Hammer, aber vieles braucht eben seine Zeit. Ich denke, das ganz schnelle Geld sollte man einfach nicht erwarten. Das dauert eben in Pharma, gerade weil es auch immer wieder starke Rücksetzer in der Forschung geben wird. Am Ende müssen ein paar gute Medikamente den Wettlauf schaffen und das ist doch sehr machbar bei dieser Pipeline. Zum ESMO: natürlich würde die europäische Gesellschaft den Stammkongress nie in Amerika machen, die haben ja auch ihren ASCO (amerikanische Gesellschaft), Ableger gibt’s aber dennoch. Wenn man sich aber die Zulassungshürden anschaut, dann kommts am Ende aber doch auf die Amerikanische Politik an, die für mich aber auch eine Zeit nach Trump hat. Der diesjährige ESMO ist für mich nicht zu vergleichen mit 2024. Da sollte man einfach Ruhe bewahren. 2024 fand dieser in Soanien statt wo es rechtlich andere Gegebenheiten gibt Daten zu kommunizieren. Hier können Firmen sehr Aktiv auftreten. In Deutschland ist das anders geregelt. Es darf eben nur das kommuniziert werden, was in Deutschland feststeht. Viele Firmen haben deswegen diesmal einfach den Schwerpunkt anders gesetzt. Das liegt aber nicht an BionTech, sondern an den regulatorischen Gegebenheiten. Am Ende ist die alles Entscheidende Frage, wann das erste Medikament beantragt wird oder ob bis dahin die Studie für ein vielversprechendes Medikament noch vorzeitig beendet werden muss, was zu größeren Rücksetzern führen könnte. Aber langfristig bleib ich für BionTech stand heute sehr entspannt, unabhängig vom Kurs.