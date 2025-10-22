DEG begleitet deutschen Mittelständler beim Aufbau einer Produktion in Vietnam

Köln (ots) - ImpactConnect-Finanzierung für INGUN GROUP



Für den Aufbau einer Produktion in Vietnam stellt die DEG - Deutsche

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH der INGUN GROUP ein Darlehen in

Höhe von 3 Mio. EUR aus ihrem ImpactConnect-Programm bereit. INGUN wird in My

Hào ein Fabrikgebäude mieten und in neue Maschinen, Anlagen und Rohstoffe

investieren. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei 5 Mio. EUR. Es handelt

sich um die erste Produktionseinheit im Ausland.



Prüftechnik in zahlreichen Branchen im Einsatz





INGUN ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 450 Beschäftigten, das seitseiner Gründung im Jahr 1971 Prüftechnik entwickelt und vertreibt - und sichseither zu einem weltweit führenden Komponentenanbieter für Prüf- undKontaktierlösungen entwickelt hat, der mit seinem Portfolio die Qualitätelektrischer und elektronischer Produkte sichert. Zum Einsatz kommen dieseProdukte in zahlreichen Branchen, von Automotive/E-Mobilität überTelekommunikation und Medizintechnik bis Erneuerbare Energien.INGUN vertreibt seine Produkte an über 40 eigenen Standorten weltweit. Mit demAufbau einer vietnamesischen Tochtergesellschaft soll der bisher alleinigeProduktionsstandort in Konstanz entlastet werden. Zum Start werden von Vietnamaus Montage- und Produktionsaktivitäten für die strategisch wichtige RegionAsien-Pazifik (APAC) übernommen. Die Materialien für die Produktion werdenweltweit gesourct - in Europa, den USA und Asien."Mit INGUN begleiten wir ein mittelständisches deutsches Familienunternehmen mitumfangreichem Know-how in einer relevanten Marktnische bei der Gründung seinerersten Produktionseinheit im Ausland. Die Finanzierung ermöglicht INGUN dieErweiterung der Produktion nach Vietnam, wodurch das Wachstum des Unternehmensund seine Resilienz gestärkt werden", so Klaus Helsper, Leiter DeutschesGeschäft bei der DEG."Mit dem Aufbau unserer zusätzlichen Produktionsstätte in Vietnam schlagen wirein neues Kapitel auf. Die Unterstützung der DEG war dabei ein wesentlicherBaustein. Unser Ziel ist es, näher an unseren Kunden und Kundinnen in derAPAC-Region zu sein, unsere Lieferketten zukunftsfähiger zu gestalten undgleichzeitig attraktive Arbeitsplätze in Vietnam zu schaffen, was uns alsFamilienunternehmen besonders wichtig ist", kommentiert Armin Karl, Inhaber derINGUN Group.Schaffung von 30 lokalen Arbeitsplätzen im ersten JahrMit der Investition wird auch zum Wissenstransfer beigetragen, da INGUN einProduktsortiment nach Vietnam bringt, das dort bislang nicht hergestellt wurde.In der Tochtergesellschaft werden im ersten Jahr rund 30 neue Arbeitsplätze zumAufbau der Produktion mit existenzsichernden Löhnen entstehen. WeitereAusbaustufen sind geplant.Mit ihrem Programm ImpactConnect trägt die DEG dazu bei, vor allem deutscheUnternehmen bei kleineren Investitionsvorhaben in Entwicklungs- undSchwellenländern zu unterstützen und zu begleiten. Allein 2024 stellte sie überImpactConnect 74 Mio. EUR Darlehen aus Mitteln des BMZ für 19 Vorhaben inriskanteren Märkten bereit. ImpactConnect-Finanzierungen gab es etwa für denGewürzhersteller Fuchs für die Vorfinanzierung der Pfefferernte in Brasilien undfür den Lebensmittelhersteller Lorenz für die Produktion nährstoffreicherLebensmittel in Indien.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- und EntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6142726OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft