    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEG begleitet deutschen Mittelständler beim Aufbau einer Produktion in Vietnam

    Köln (ots) - ImpactConnect-Finanzierung für INGUN GROUP

    Für den Aufbau einer Produktion in Vietnam stellt die DEG - Deutsche
    Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH der INGUN GROUP ein Darlehen in
    Höhe von 3 Mio. EUR aus ihrem ImpactConnect-Programm bereit. INGUN wird in My
    Hào ein Fabrikgebäude mieten und in neue Maschinen, Anlagen und Rohstoffe
    investieren. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei 5 Mio. EUR. Es handelt
    sich um die erste Produktionseinheit im Ausland.

    Prüftechnik in zahlreichen Branchen im Einsatz

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fuchs SE Vz!
    Long
    36,64€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 12,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,92€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 10,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    INGUN ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 450 Beschäftigten, das seit
    seiner Gründung im Jahr 1971 Prüftechnik entwickelt und vertreibt - und sich
    seither zu einem weltweit führenden Komponentenanbieter für Prüf- und
    Kontaktierlösungen entwickelt hat, der mit seinem Portfolio die Qualität
    elektrischer und elektronischer Produkte sichert. Zum Einsatz kommen diese
    Produkte in zahlreichen Branchen, von Automotive/E-Mobilität über
    Telekommunikation und Medizintechnik bis Erneuerbare Energien.

    INGUN vertreibt seine Produkte an über 40 eigenen Standorten weltweit. Mit dem
    Aufbau einer vietnamesischen Tochtergesellschaft soll der bisher alleinige
    Produktionsstandort in Konstanz entlastet werden. Zum Start werden von Vietnam
    aus Montage- und Produktionsaktivitäten für die strategisch wichtige Region
    Asien-Pazifik (APAC) übernommen. Die Materialien für die Produktion werden
    weltweit gesourct - in Europa, den USA und Asien.

    "Mit INGUN begleiten wir ein mittelständisches deutsches Familienunternehmen mit
    umfangreichem Know-how in einer relevanten Marktnische bei der Gründung seiner
    ersten Produktionseinheit im Ausland. Die Finanzierung ermöglicht INGUN die
    Erweiterung der Produktion nach Vietnam, wodurch das Wachstum des Unternehmens
    und seine Resilienz gestärkt werden", so Klaus Helsper, Leiter Deutsches
    Geschäft bei der DEG.

    "Mit dem Aufbau unserer zusätzlichen Produktionsstätte in Vietnam schlagen wir
    ein neues Kapitel auf. Die Unterstützung der DEG war dabei ein wesentlicher
    Baustein. Unser Ziel ist es, näher an unseren Kunden und Kundinnen in der
    APAC-Region zu sein, unsere Lieferketten zukunftsfähiger zu gestalten und
    gleichzeitig attraktive Arbeitsplätze in Vietnam zu schaffen, was uns als
    Familienunternehmen besonders wichtig ist", kommentiert Armin Karl, Inhaber der
    INGUN Group.

    Schaffung von 30 lokalen Arbeitsplätzen im ersten Jahr

    Mit der Investition wird auch zum Wissenstransfer beigetragen, da INGUN ein
    Produktsortiment nach Vietnam bringt, das dort bislang nicht hergestellt wurde.
    In der Tochtergesellschaft werden im ersten Jahr rund 30 neue Arbeitsplätze zum
    Aufbau der Produktion mit existenzsichernden Löhnen entstehen. Weitere
    Ausbaustufen sind geplant.

    Mit ihrem Programm ImpactConnect trägt die DEG dazu bei, vor allem deutsche
    Unternehmen bei kleineren Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und
    Schwellenländern zu unterstützen und zu begleiten. Allein 2024 stellte sie über
    ImpactConnect 74 Mio. EUR Darlehen aus Mitteln des BMZ für 19 Vorhaben in
    riskanteren Märkten bereit. ImpactConnect-Finanzierungen gab es etwa für den
    Gewürzhersteller Fuchs für die Vorfinanzierung der Pfefferernte in Brasilien und
    für den Lebensmittelhersteller Lorenz für die Produktion nährstoffreicher
    Lebensmittel in Indien.

    Pressekontakt:

    Anja Strautz
    Stellv. Pressesprecherin

    DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
    Kommunikation
    Kämmergasse 22
    50676 Köln

    Tel.: +49 221 4986 1474
    Fax: +49 221 4986 1843
    mailto:presse@deginvest.de

    http://www.deginvest.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6142726
    OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über FUCHS Pref. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEG begleitet deutschen Mittelständler beim Aufbau einer Produktion in Vietnam ImpactConnect-Finanzierung für INGUN GROUP Für den Aufbau einer Produktion in Vietnam stellt die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH der INGUN GROUP ein Darlehen in Höhe von 3 Mio. EUR aus ihrem ImpactConnect-Programm …