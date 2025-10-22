    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHilton Worldwide Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Hilton Worldwide Holdings

    Hilton Worldwide Holdings Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Hilton Worldwide Holdings Aktie bisher um +4,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hilton Worldwide Holdings Aktie.

    Hilton Worldwide Holdings ist ein führendes globales Hotelunternehmen, das durch seine breite Markenvielfalt und innovative Ansätze in der Hotellerie besticht.

    Hilton Worldwide Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Hilton Worldwide Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,80 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die Hilton Worldwide Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,84 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hilton Worldwide Holdings Aktie damit um -0,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hilton Worldwide Holdings eine negative Entwicklung von -3,70 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

    Hilton Worldwide Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,56 %
    1 Monat +0,66 %
    3 Monate -0,84 %
    1 Jahr +5,04 %

    Informationen zur Hilton Worldwide Holdings Aktie

    Es gibt 235 Mio. Hilton Worldwide Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,94 Mrd.EUR wert.

    Hilton Reports Third Quarter Results


    Hilton Worldwide Holdings Inc. ("Hilton," "the Company," "we," "us" or "our") (NYSE: HLT) today reported its third quarter 2025 results. Highlights include: This press release features multimedia. View the full release here: …

    Hilton Worldwide Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hilton Worldwide Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hilton Worldwide Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hilton Worldwide Holdings

    +2,61 %
    -2,49 %
    +0,09 %
    -1,56 %
    +4,32 %
    +70,45 %
    +204,70 %
    +332,55 %
    +538,07 %
    ISIN:US43300A2033WKN:A2DH1A



