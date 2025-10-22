Litauens Verteidigungsministerin tritt zurück

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene hat nach einem öffentlichen Streit über den Verteidigungshaushalt ihren Rücktritt eingereicht. Die Sozialdemokratin begründete ihren Schritt damit, dass Regierungschefin Inga Ruginiene und sie grundlegend unterschiedliche Vorstellungen von der Stärkung der Verteidigung des baltischen EU- und Nato-Landes hätten. Ruginiene selbst hatte nach einem Treffen mit Staatschef Gitanas Nauseda angekündigt, die Entlassung von Sakaliene einleiten zu wollen - ohne deren Gesuch zuvor erhalten zu haben.

Zwischen den beiden Parteikolleginnen war es zuvor zu einer Auseinandersetzung über die Höhe des Verteidigungshaushalts 2026 gekommen. Aufgelöst wurde er dadurch, dass im Ministerium ein informelles Treffen mit Meinungsführern und Journalisten stattfand. Den Anwesenden sei dabei Medienberichten zufolge mitgeteilt worden, dass der Haushalt kleiner ausfallen werde als er tatsächlich sei - und nur 4,87 Prozent betragen würde statt der von Ruginiene ein Tag später dann angekündigten 5,38 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).