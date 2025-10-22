    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMensch und Maschine Software AktievorwärtsNachrichten zu Mensch und Maschine Software

    Mensch und Maschine Aktie - Zweitstärkste 9M der MuM-Gschichte - und nun?

    Mensch und Maschine (MuM) hat seine Zahlen für die ersten drei Quartale vorgelegt. Es gab einen Sprung bei der Marge. Wie es mit der Aktie weitergeht.

    Ende August ist die Aktie von Mensch und Maschine (MuM) unter den seit drei Jahren bestehenden Aufwärtstrend abgerutscht. Nun hat der CAD/CAM/BIM-Spezialist seine Zahlen für die ersten drei Quartale vorgelegt. Es gab einen erstaunlichen Sprung bei der Marge. Wie es mit dem Papier weitergeht. Weiterlesen

