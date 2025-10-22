TKMS Aktie - zu viel Euphorie?

Es gibt einen weiteren Rüstungswert auf dem deutschen Kurszettel. Am Montag, den 20. Oktober läutete die Börsenglocke für TKMS Thyssenkrupp Marine Systems. TKMS (TKMS00) ist eine Abspaltung (Spin-off) von Thyssenkrupp. In Zeiten der sogenannten Zeitenwende kann das durchaus reizvoll sein, aber ist die Börse bei TKMS vielleicht schon zu euphorisch? Weiterlesen