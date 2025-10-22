Plusvisionen-Analyse
TKMS Aktie - zu viel Euphorie?
Am Montag, den 20. Oktober läutete die Börsenglocke für TKMS Thyssenkrupp Marine Systems. Ist die Börse bei dem Rüstungswert zu euphorisch?
Es gibt einen weiteren Rüstungswert auf dem deutschen Kurszettel. Am Montag, den 20. Oktober läutete die Börsenglocke für TKMS Thyssenkrupp Marine Systems. TKMS (TKMS00) ist eine Abspaltung (Spin-off) von Thyssenkrupp. In Zeiten der sogenannten Zeitenwende kann das durchaus reizvoll sein, aber ist die Börse bei TKMS vielleicht schon zu euphorisch? Weiterlesen
