    UBS stuft GSK auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston liegt laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Dienstagabend mit den Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis um ein Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 18,97EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



