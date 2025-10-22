    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTexas Instruments AktievorwärtsNachrichten zu Texas Instruments

    Texas Instruments Aktie sinkt rapide - 22.10.2025

    Am 22.10.2025 ist die Texas Instruments Aktie, bisher, um -7,36 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Texas Instruments Aktie.

    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Texas Instruments ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf analoge Chips und eingebettete Prozessoren, mit starker Marktstellung und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Intel und Qualcomm. TI zeichnet sich durch seine breite Produktpalette und Expertise im analogen Bereich aus.

    Texas Instruments Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Die Texas Instruments Aktie ist bisher um -7,36 % auf 144,42 gefallen. Das sind -11,48  weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Texas Instruments Aktionäre einen Verlust von -21,21 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Texas Instruments Aktie damit um -5,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Texas Instruments -21,30 % verloren.

    Texas Instruments Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,09 %
    1 Monat -6,94 %
    3 Monate -21,21 %
    1 Jahr -21,43 %

    Informationen zur Texas Instruments Aktie

    Es gibt 909 Mio. Texas Instruments Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,28 Mrd. wert.

    Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick


    Die Kurserholung im europäischen Autosektor vom Vortag ist am Mittwoch schon wieder Makulatur. Der Sektor war am frühen Nachmittag mit minus 1,6 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht. Ein schwacher Ausblick des US-Chipherstellers Texas …

    Warten auf SAP-Zahlen - Teamviewer-Aktie bricht ein


    Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder nachgegeben. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt. Der Dax lag gegen Mittag mit 0,3 …

    Warten auf SAP-Zahlen - Teamviewer sackt ab


    Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte leicht nachgegeben. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt. Der Dax lag im frühen Handel mit 0,2 …

    Texas Instruments Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Texas Instruments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Instruments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Texas Instruments

    -7,63 %
    -5,09 %
    -6,94 %
    -21,21 %
    -21,43 %
    -12,27 %
    +15,49 %
    +184,28 %
    +778,05 %
    ISIN:US8825081040WKN:852654



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
