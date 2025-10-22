Newmont Corporation - Aktie bricht ein -4,34 % - 22.10.2025

Die Newmont Corporation Aktie notiert aktuell bei 71,17€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,23 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Newmont Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +46,74 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,14 %. Im Jahr 2025 gab es für Newmont Corporation bisher ein Plus von +108,19 %.

Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,83 % 1 Monat +7,14 % 3 Monate +46,74 % 1 Jahr +39,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newmont Corporation Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Newmont Corporation Aktie, die stark von den Goldpreisen beeinflusst wird. Viele Nutzer erwarten eine Korrektur im Goldpreis, was sich auf die Aktie auswirken könnte. Analysten schätzen die Q3-Zahlen optimistisch, da der Goldpreis im Vergleich zum Vorquartal gestiegen ist. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Dividende, die in den letzten Jahren gesenkt wurde. Einige Anleger planen, bei bestimmten Kursniveaus nachzukaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,99 Mrd. wert.

Preisbeben bei Gold und Silber! Eine gewaltige Aufwärtsbewegung verlangt nach einem gewaltigen Knall, um einmal ordentlich Druck abzulassen. Der „schwarze Dienstag“ dürfte noch lange in Erinnerung bleiben.

Der Goldpreis hat am Dienstag über fünf Prozent verloren, Minenwerte wie Newmont, Barrick und Agnico Eagle sind abgestürzt. Analysten sprechen von Gewinnmitnahmen, nicht vom Ende der Rallye.

Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.