Intuitive Surgical - Aktie schießt in die Höhe +17,16 % - 22.10.2025

Die Intuitive Surgical Aktie konnte bisher um +17,16 % auf 468,10€ zulegen. Das sind +68,55 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intuitive Surgical ist führend in der robotergestützten Chirurgie mit dem da Vinci System, das präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht. Mit starker Marktpräsenz und technologischen Innovationen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Medtronic und Johnson & Johnson ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intuitive Surgical einen Gewinn von +5,00 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um +22,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intuitive Surgical eine negative Entwicklung von -9,04 % erlebt.

Intuitive Surgical Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,26 % 1 Monat +23,24 % 3 Monate +5,00 % 1 Jahr -3,95 %

Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

Es gibt 358 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,39 Mrd. wert.

Der Medizingerätehersteller Intuitive Surgical hat mit seinen am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertreffen können.

Nachdem die Intuitive Surgical-Aktie bereits am Montag und Dienstag in Summe um fast +8% zugelegt hat, schießt sie am Mittwochmorgen um +16% in die Höhe. Was steckt hinter dem großen Kurssprung des OP-Roboterherstellers und ist die Aktie jetzt noch einen Kauf wert? Die Erwartungen pulverisiert Auslöser des Kurssprungs der Intuitive Surgical-Aktie zur Wochenmitte waren die […] The post Intuitive Surgical-Aktie +16%: Kommt das große Comeback? first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Intuitive Surgical Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.