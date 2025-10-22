    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall: Wann kommen die 2000?

    Seit Montag legen die Anteilsscheine von Rheinmetall wieder den Vorwärtsgang ein. Bleibt das so?

    Rüstungsaktie - Rheinmetall: Wann kommen die 2000?
    Nach eine Phase der Konsolidierung auf hohem Niveau, zeigt jetzt alles wieder gen Norden. Der Angriff auf die 2000-Euro-Marke Ende September scheiterte deutlich. Zwar ging die Aktie intraday im September kurz darüber. Danach gab es aber klare Rücksetzter zu den laufendenden Widerstandzonen um die 1800 Euro und darunter. 

    Jetzt scheint sich die Aktie wieder zu erholen. Es gibt einige Neuigkeiten, die den Kurs antreiben, denn Rheinmetall hat eine prall gefüllte Aufragspipeline.

    Das Rüstungsunternehmen hat einen milliardenschweren Auftrag über 222 Radschützenpanzer des Typs Schakal für die deutschen und niedeländischen Streitkräfte erhalten. Der Gesamtwert des Vertrags, der über das Gemeinschaftsunternehmen Artec abgewickelt wird, beträgt rund 3,4 Milliarden Euro.

    Neben den Fahrzeugen umfasst der Vertrag auch ein umfassendes Logistikpaket mit Ersatzteilen, Ausbildungsmitteln und Spezialwerkzeugen. Zunächst werden 150 Fahrzeuge an die Bundeswehr ausgeliefert.

    Auf der AUSA 2025 in den USA präsentierte American Rheinmetall Defense vergangene Woche fortschrittliche Technologien zur Modernisierung der US-Armee. Gezeigte Systeme waren unter anderem der Lynx XM30 Kampfpanzer, autonome Systeme wie der Ox UGV und die RCH155 Haubitze.

    "Wir liefern die Technologien, die es den US-Streitkräften ermöglichen, zukünftige Schlachtfelder durch unübertroffene Tödlichkeit, Überlebensfähigkeit und Agilität zu dominieren", sagt Stephen Hedger, CEO von American Rheinmetall Defense in einer Erklärung. Ziel: der erfolgreiche Einstieg in den US-amerikanischen Markt.

    Es scheint, als hätte die Aktie wieder zu ihrer Stärke zurückgefunden. Die Papiere sind trotzdem sehr hoch bewertet, mit einem KGV von 64 für das laufende Jahr. Und das Momentum der Aktie ist der Ukraine-Krieg. Wenn dieses Momentum durch Frieden erlischt, könnten sich faire Bewertungen der Aktie eher um die Marke von 500 Euro abpielen, denn die 2000er-Marke anpeilen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 1.815EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Krischan Orth
