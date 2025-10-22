Rheinmetall: Wann kommen die 2000?

Jetzt scheint sich die Aktie wieder zu erholen. Es gibt einige Neuigkeiten, die den Kurs antreiben, denn Rheinmetall hat eine prall gefüllte Aufragspipeline.

Nach eine Phase der Konsolidierung auf hohem Niveau, zeigt jetzt alles wieder gen Norden. Der Angriff auf die 2000-Euro-Marke Ende September scheiterte deutlich. Zwar ging die Aktie intraday im September kurz darüber. Danach gab es aber klare Rücksetzter zu den laufendenden Widerstandzonen um die 1800 Euro und darunter.

Das Rüstungsunternehmen hat einen milliardenschweren Auftrag über 222 Radschützenpanzer des Typs Schakal für die deutschen und niedeländischen Streitkräfte erhalten. Der Gesamtwert des Vertrags, der über das Gemeinschaftsunternehmen Artec abgewickelt wird, beträgt rund 3,4 Milliarden Euro.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Neben den Fahrzeugen umfasst der Vertrag auch ein umfassendes Logistikpaket mit Ersatzteilen, Ausbildungsmitteln und Spezialwerkzeugen. Zunächst werden 150 Fahrzeuge an die Bundeswehr ausgeliefert.

Auf der AUSA 2025 in den USA präsentierte American Rheinmetall Defense vergangene Woche fortschrittliche Technologien zur Modernisierung der US-Armee. Gezeigte Systeme waren unter anderem der Lynx XM30 Kampfpanzer, autonome Systeme wie der Ox UGV und die RCH155 Haubitze.

"Wir liefern die Technologien, die es den US-Streitkräften ermöglichen, zukünftige Schlachtfelder durch unübertroffene Tödlichkeit, Überlebensfähigkeit und Agilität zu dominieren", sagt Stephen Hedger, CEO von American Rheinmetall Defense in einer Erklärung. Ziel: der erfolgreiche Einstieg in den US-amerikanischen Markt.

Es scheint, als hätte die Aktie wieder zu ihrer Stärke zurückgefunden. Die Papiere sind trotzdem sehr hoch bewertet, mit einem KGV von 64 für das laufende Jahr. Und das Momentum der Aktie ist der Ukraine-Krieg. Wenn dieses Momentum durch Frieden erlischt, könnten sich faire Bewertungen der Aktie eher um die Marke von 500 Euro abpielen, denn die 2000er-Marke anpeilen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 1.815EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1912,05 € , was eine Steigerung von +4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!