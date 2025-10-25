US-Dollar mit Bauchklatscher: Anleger verschieben Kapital ins Ausland!

Nach mehr als 16 Jahren anhaltender Aufwertung zeigt der US-Dollar deutliche Schwäche. Der Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegen sechs wichtige Währungen misst, liegt Ende September mehr als zehn Prozent unter seinem Stand von Mitte Januar.

Laut Tim Murray, Kapitalmarktstratege bei T. Rowe Price, mehren sich die Anzeichen, dass die US-Währung weiter an Wert verlieren könnte. Mehrere Faktoren sprächen für eine Fortsetzung der US-Dollar-Abwertung.

"Die US-Notenbank hat mit Zinssenkungen begonnen, während viele andere Zentralbanken ihren Lockerungszyklus bereits beendet haben", erklärte Murray. Geringere Zinsunterschiede zwischen den Märkten minderten die Attraktivität des US-Dollars.

Zudem wachse laut dem Strategen die Sorge, dass die Unabhängigkeit der Fed unter politischem Druck leiden könnte. Sollten Investoren den Eindruck gewinnen, dass die Zentralbank auf Drängen von US-Präsident Donald Trump die Zinsen zu stark senkt, wäre dies negativ für den US-Dollar. Hinzu kämen die weiterhin enormen Haushaltsdefizite der US-Regierung.

"Washington gibt deutlich mehr aus, als es einnimmt. Das könnte langfristig eine Schuldenkrise auslösen und die Währung massiv belasten."

Auch geopolitische Faktoren spielen eine Rolle

Die konfrontative Handelspolitik der US-Regierung habe die Bereitschaft ausländischer Investoren verringert, US-Staatsanleihen und andere Vermögenswerte zu kaufen.

Angesichts dieser Belastungsfaktoren empfiehlt Murray Anlegern, ihre Portfolios stärker international auszurichten. "Eine Abwertung des US-Dollars spricht dafür, einen Teil des Engagements in US-Anlagen auf Nicht-US-Aktien und Anleihen zu verlagern", sagte er. Ausländische Aktien tendierten in Phasen eines schwachen US-Dollars dazu, gegenüber US-Titeln an Wert zu gewinnen.

Historisch sei diese Beziehung allerdings nur begrenzt ausgeprägt, erklärte Murray. Viele internationale Konzerne erzielten mittlerweile einen erheblichen Teil ihrer Umsätze in den USA, wodurch Währungseffekte teilweise neutralisiert würden.

Besonders Anleihen aus Schwellenländern könnten von einer anhaltenden US-Dollar-Schwäche profitieren. Zwar schwankten diese Märkte stärker, doch die Währungen vieler Emerging Markets (EM) seien historisch niedrig bewertet.

"Nach Jahren der US-Dollar-Stärke bieten lokale EM-Anleihen interessante Chancen, wenn der Trend kippt."

Globale Diversifikation gewinnt an Bedeutung

Das Asset Allocation Committee von T. Rowe Price hält derzeit übergewichtete Positionen sowohl in internationalen Investment-Grade-Anleihen als auch in Schwellenländeranleihen in lokaler Währung. US-Aktien seien trotz hoher Bewertungen weiterhin neutral gewichtet.

"Sollte der Abwärtstrend des US-Dollars anhalten, werden internationale Anlagen ein wichtigerer Bestandteil ausgewogener Portfolios", betonte Murray. Anleger könnten von einer breiteren Währungsdiversifikation profitieren, sollte der US-Dollar seine historische Stärke endgültig verlieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





