Recyclingquote erreicht über 90 Prozent - Instandsetzung von Betonbauwerken gewinnt weiter an Bedeutung

Berlin (ots) -



- 207,9 Mio. Tonnen mineralische Bauabfälle fielen 2022 in Deutschland an

- Über 90 Prozent wurden wiederverwertet, dennoch bestehen große Unterschiede

zwischen den unterschiedlichen Stoffklassen mineralischer Bauabfälle

- Beton bleibt ein Schlüsselbaustoff: Instandsetzungen sparen Ressourcen und

Kohlenstoffdioxid



Die Bauwirtschaft ist einer der ressourcenintensivsten Wirtschaftszweige in

Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Abfälle entsteht im Bau- und

Abbruchsektor. Der aktuelle Monitoring-Bericht der Initiative "

Kreislaufwirtschaft Bau " zeigt: 2022 sind 207,9 Millionen Tonnen mineralische

Bauabfälle angefallen, davon konnten 90,4 Prozent verwertet werden.





Recycling und Verwertung im BauwesenDie Ergebnisse unterscheiden sich stark zwischen den einzelnen Stoffgruppen:Während beim Straßenaufbruch 93 Prozent und beim Bauschutt 81,7 Prozent recyceltwurden, bleibt die Verwertung bei Baustellenabfällen mit nur 2 Prozent Recyclingsowie bei Bauabfällen auf Gipsbasis (0 Prozent) eine Herausforderung. Von alleninsgesamt erfassten mineralischen Bauabfällen wurden 75,3 Millionen Tonnen zuRecycling-Baustoffen aufbereitet. Damit deckten diese 13,3 Prozent des Bedarfsan Gesteinskörnungen in Deutschland. Der größte Teil dieser Recycling-Baustoffefand wiederum Einsatz im Straßen- und Erdbau, knapp 20 Prozent wurden direkt inder Asphalt- und Betonherstellung genutzt. "Das Monitoring belegt eindrucksvolldie Fortschritte der Kreislaufwirtschaft im Bausektor", heißt es im Bericht.Circular Economy im Bausektor gewinnt an BedeutungEine begleitende wissenschaftliche Untersuchung des Ludwig-Fröhler-Institutszeigt die Relevanz der Circular Economy: Dort heißt es, dass die Bauwirtschaftweltweit rund 37 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht - allein dieZementproduktion macht etwa 7 Prozent aus (United Nations Environment Programme,2023). Ressourcenschonung, Wiederverwendung und Recycling sind daher zentraleStellschrauben, um Klimaziele zu erreichen.Der regulatorische Rahmen verschiebt sich dabei deutlich in RichtungKreislaufwirtschaft: Der EU-Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft und dieÜberarbeitung der Bauprodukteverordnung zielen darauf ab, Baustoffe langlebiger,reparierbarer und leichter wiederverwendbar zu machen. Auch verbindlicheRezyklatanteile (verbindliche Mindestquoten für den Einsatz recycelterMaterialien in Bauprodukten) sind in der Diskussion. In Deutschland gilt seit2023 die bundeseinheitliche Mantelverordnung, die erstmals klare Standards fürdie Herstellung und den Einsatz von Recycling-Baustoffen festlegt. Aktuell wirdüber eine Anpassung der Verordnung beraten, die voraussichtlich Ende 2025