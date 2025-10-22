    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kreislaufwirtschaft im Bau

    Recyclingquote erreicht über 90 Prozent - Instandsetzung von Betonbauwerken gewinnt weiter an Bedeutung

    Berlin (ots) -

    - 207,9 Mio. Tonnen mineralische Bauabfälle fielen 2022 in Deutschland an
    - Über 90 Prozent wurden wiederverwertet, dennoch bestehen große Unterschiede
    zwischen den unterschiedlichen Stoffklassen mineralischer Bauabfälle
    - Beton bleibt ein Schlüsselbaustoff: Instandsetzungen sparen Ressourcen und
    Kohlenstoffdioxid

    Die Bauwirtschaft ist einer der ressourcenintensivsten Wirtschaftszweige in
    Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Abfälle entsteht im Bau- und
    Abbruchsektor. Der aktuelle Monitoring-Bericht der Initiative "
    Kreislaufwirtschaft Bau " zeigt: 2022 sind 207,9 Millionen Tonnen mineralische
    Bauabfälle angefallen, davon konnten 90,4 Prozent verwertet werden.

    Recycling und Verwertung im Bauwesen

    Die Ergebnisse unterscheiden sich stark zwischen den einzelnen Stoffgruppen:
    Während beim Straßenaufbruch 93 Prozent und beim Bauschutt 81,7 Prozent recycelt
    wurden, bleibt die Verwertung bei Baustellenabfällen mit nur 2 Prozent Recycling
    sowie bei Bauabfällen auf Gipsbasis (0 Prozent) eine Herausforderung. Von allen
    insgesamt erfassten mineralischen Bauabfällen wurden 75,3 Millionen Tonnen zu
    Recycling-Baustoffen aufbereitet. Damit deckten diese 13,3 Prozent des Bedarfs
    an Gesteinskörnungen in Deutschland. Der größte Teil dieser Recycling-Baustoffe
    fand wiederum Einsatz im Straßen- und Erdbau, knapp 20 Prozent wurden direkt in
    der Asphalt- und Betonherstellung genutzt. "Das Monitoring belegt eindrucksvoll
    die Fortschritte der Kreislaufwirtschaft im Bausektor", heißt es im Bericht.

    Circular Economy im Bausektor gewinnt an Bedeutung

    Eine begleitende wissenschaftliche Untersuchung des Ludwig-Fröhler-Instituts
    zeigt die Relevanz der Circular Economy: Dort heißt es, dass die Bauwirtschaft
    weltweit rund 37 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht - allein die
    Zementproduktion macht etwa 7 Prozent aus (United Nations Environment Programme,
    2023). Ressourcenschonung, Wiederverwendung und Recycling sind daher zentrale
    Stellschrauben, um Klimaziele zu erreichen.

    Der regulatorische Rahmen verschiebt sich dabei deutlich in Richtung
    Kreislaufwirtschaft: Der EU-Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft und die
    Überarbeitung der Bauprodukteverordnung zielen darauf ab, Baustoffe langlebiger,
    reparierbarer und leichter wiederverwendbar zu machen. Auch verbindliche
    Rezyklatanteile (verbindliche Mindestquoten für den Einsatz recycelter
    Materialien in Bauprodukten) sind in der Diskussion. In Deutschland gilt seit
    2023 die bundeseinheitliche Mantelverordnung, die erstmals klare Standards für
    die Herstellung und den Einsatz von Recycling-Baustoffen festlegt. Aktuell wird
    über eine Anpassung der Verordnung beraten, die voraussichtlich Ende 2025
