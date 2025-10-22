Kreislaufwirtschaft im Bau
Recyclingquote erreicht über 90 Prozent - Instandsetzung von Betonbauwerken gewinnt weiter an Bedeutung
- 207,9 Mio. Tonnen mineralische Bauabfälle fielen 2022 in Deutschland an
- Über 90 Prozent wurden wiederverwertet, dennoch bestehen große Unterschiede
zwischen den unterschiedlichen Stoffklassen mineralischer Bauabfälle
- Beton bleibt ein Schlüsselbaustoff: Instandsetzungen sparen Ressourcen und
Kohlenstoffdioxid
Die Bauwirtschaft ist einer der ressourcenintensivsten Wirtschaftszweige in
Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Abfälle entsteht im Bau- und
Abbruchsektor. Der aktuelle Monitoring-Bericht der Initiative "
Kreislaufwirtschaft Bau " zeigt: 2022 sind 207,9 Millionen Tonnen mineralische
Bauabfälle angefallen, davon konnten 90,4 Prozent verwertet werden.
Recycling und Verwertung im Bauwesen
Die Ergebnisse unterscheiden sich stark zwischen den einzelnen Stoffgruppen:
Während beim Straßenaufbruch 93 Prozent und beim Bauschutt 81,7 Prozent recycelt
wurden, bleibt die Verwertung bei Baustellenabfällen mit nur 2 Prozent Recycling
sowie bei Bauabfällen auf Gipsbasis (0 Prozent) eine Herausforderung. Von allen
insgesamt erfassten mineralischen Bauabfällen wurden 75,3 Millionen Tonnen zu
Recycling-Baustoffen aufbereitet. Damit deckten diese 13,3 Prozent des Bedarfs
an Gesteinskörnungen in Deutschland. Der größte Teil dieser Recycling-Baustoffe
fand wiederum Einsatz im Straßen- und Erdbau, knapp 20 Prozent wurden direkt in
der Asphalt- und Betonherstellung genutzt. "Das Monitoring belegt eindrucksvoll
die Fortschritte der Kreislaufwirtschaft im Bausektor", heißt es im Bericht.
Circular Economy im Bausektor gewinnt an Bedeutung
Eine begleitende wissenschaftliche Untersuchung des Ludwig-Fröhler-Instituts
zeigt die Relevanz der Circular Economy: Dort heißt es, dass die Bauwirtschaft
weltweit rund 37 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht - allein die
Zementproduktion macht etwa 7 Prozent aus (United Nations Environment Programme,
2023). Ressourcenschonung, Wiederverwendung und Recycling sind daher zentrale
Stellschrauben, um Klimaziele zu erreichen.
Der regulatorische Rahmen verschiebt sich dabei deutlich in Richtung
Kreislaufwirtschaft: Der EU-Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft und die
Überarbeitung der Bauprodukteverordnung zielen darauf ab, Baustoffe langlebiger,
reparierbarer und leichter wiederverwendbar zu machen. Auch verbindliche
Rezyklatanteile (verbindliche Mindestquoten für den Einsatz recycelter
Materialien in Bauprodukten) sind in der Diskussion. In Deutschland gilt seit
2023 die bundeseinheitliche Mantelverordnung, die erstmals klare Standards für
die Herstellung und den Einsatz von Recycling-Baustoffen festlegt. Aktuell wird
über eine Anpassung der Verordnung beraten, die voraussichtlich Ende 2025
