Börsen Update Europa - 22.10. - FTSE Athex 20 stark +3,07 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 30.177,44 PKT und steigt um +0,54 %. Top-Werte: HelloFresh +3,49 %, ThyssenKrupp +2,86 %, Aroundtown +2,50 % Flop-Werte: TeamViewer -20,58 %, AIXTRON -4,23 %, Wacker Chemie -2,92 %

Der DAX steht bei 24.294,27 PKT und verliert bisher -0,15 %. Top-Werte: Siemens Energy +1,75 %, Rheinmetall +1,69 %, GEA Group +1,40 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,48 %, adidas -2,23 %, Infineon Technologies -1,69 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:47) bei 3.768,54 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: HENSOLDT +1,63 %, Sartorius Vz. +1,20 %, Siemens Healthineers +1,10 %

Flop-Werte: TeamViewer -20,58 %, SILTRONIC AG -4,55 %, AIXTRON -4,23 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.674,93 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: Schneider Electric +2,30 %, Siemens Energy +1,75 %, Rheinmetall +1,69 %

Flop-Werte: Hermes International -2,81 %, Mercedes-Benz Group -2,48 %, UniCredit -2,35 %

Der ATX steht aktuell (13:59:56) bei 4.633,87 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: BAWAG Group +3,12 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,68 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,73 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,92 %, STRABAG -1,77 %, Andritz -1,42 %

Der SMI steht aktuell (13:59:47) bei 12.614,78 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: UBS Group +1,18 %, Novartis +1,12 %, Zurich Insurance Group +1,12 %

Flop-Werte: Sika -0,50 %, Swisscom -0,50 %, Nestle -0,39 %

Der CAC 40 steht bei 8.228,34 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares +4,26 %, Schneider Electric +2,30 %, Thales +2,28 %

Flop-Werte: Stellantis -3,33 %, Hermes International -2,81 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,94 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.753,01 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +1,17 %, ABB +1,00 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,83 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,54 %, Telia Company -0,64 %, Volvo Registered (B) -0,34 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.030,00 PKT und steigt um +3,07 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,05 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,92 %, Jumbo +1,31 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,46 %, Viohalco -0,81 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,15 %