    Marvell Technology Aktie verliert signifikant - 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Marvell Technology Aktie bisher Verluste von -3,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Mit einer Performance von -3,73 % musste die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Marvell Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,76 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Marvell Technology Aktie damit um -4,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -34,30 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

    Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,54 %
    1 Monat +13,32 %
    3 Monate +14,76 %
    1 Jahr -5,61 %

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,91 Mrd.EUR wert.

    Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    -3,43 %
    -5,86 %
    +13,02 %
    +14,88 %
    -5,02 %
    +75,39 %
    +109,82 %
    +773,73 %
    +617,93 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD



