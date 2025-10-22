    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Verband

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmen arbeiten bei Halbleitern an Ersatz

    Für Sie zusammengefasst
    • ZVEI arbeitet an Ersatzlösungen für Halbleiter.
    • Qualifizierung der Ersatzbauteile bleibt problematisch.
    • Politische Lösung nötig, um Produktionsstopps zu vermeiden.
    Verband - Unternehmen arbeiten bei Halbleitern an Ersatz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Lieferproblemen bei Halbleiterbauteilen arbeiten Mitgliedsunternehmen des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) an Ersatzlösungen. Es gebe Signale, die Anlass zur Hoffnung gäben, sagte der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung, Wolfgang Weber.

    "Ein Problem liegt jedoch in der notwendigen Qualifizierung der Ersatzbauteile - wir können also keine Entwarnung geben." Die Krise müsse schnell politisch gelöst werden, sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur. "Anderenfalls drohen Produktionsstopps in der nächsten Zeit."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    74,60€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    84,93€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei dem Halbleiterhersteller Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten für die Autoindustrie.

    Nexperia ist ein wichtiger Anbieter sogenannter diskreter Halbleiter. Das sind eher einfache Bauteile, die aber für die Wirtschaft unverzichtbar sind. Nach Angaben des ZVEI übernehmen diskrete Bauteile viele Funktionen - nicht allein im Auto: Sie verarbeiten zum Beispiel Signale in Steuergeräten, regeln und stabilisieren die Spannung und binden Sensoren an. Wie viele diskrete Halbleiter in einem Auto verbaut werden, hängt laut ZVEI vom Einzelfall ab./lkm/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 79,92 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,41 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +22,55 %/+44,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verband Unternehmen arbeiten bei Halbleitern an Ersatz Nach Lieferproblemen bei Halbleiterbauteilen arbeiten Mitgliedsunternehmen des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) an Ersatzlösungen. Es gebe Signale, die Anlass zur Hoffnung gäben, sagte der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung, …