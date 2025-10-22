Bund-Länder-Vereinbarung zum Sondervermögen

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder haben einen weiteren Schritt für die geplanten Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur gemacht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigte man sich auf eine Verwaltungsvereinbarung, die unter anderem regelt, wie die angekündigten 100 Milliarden Euro unter den 16 Bundesländern aufgeteilt werden. Bevor sie in Kraft tritt, muss die Vereinbarung von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und den zuständigen Länderministerinnen und -ministern unterzeichnet sowie teils auch von Landeskabinetten beschlossen werden.

In der Präambel der Vereinbarung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird das Ziel genannt, bestehende Defizite in der Infrastruktur abzubauen und für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Die schuldenfinanzierten Mittel ergänzten dabei nur weiterhin notwendige dauerhafte Investitionen von Ländern und Kommunen, wird betont.