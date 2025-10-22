+3.848 %: Diese Hightech-Industrie Aktien explodieren!

Der Elektronikfertiger, der lange als unauffälliger Zulieferer für die IT-Industrie galt, profitiert nun massiv vom Boom rund um KI, Cloud-Inftrastruktur und High-Performance-Rechenzentren.

Die Aktie von Celestica hat sich 2025 zu einem der großen Überflieger an den nordamerikanischen Technologiebörsen entwickelt, gewann seit Beginn des Jahres 148 Prozent und wird mit 227 Euro bewertet. Betrachtet man die letzten fünf Jahre, kann die Aktie sogar ein Plus von 3.848 % vorweisen.

Analysten reagierten entsprechend optimistisch. RBC Capital Markets hob das Kursziel jüngst von 225 auf 315 US-Dollar an und stufte die Aktie auf "Outperform". Man rechnet für die Jahre 2026 und 2027 mit anhaltendem Wachstum und weiter steigenden Margen.

Auch andere Analystenhäuser wie Jefferies und TD Securities lobten die operative Dynamik und die starke Positionierung im KI-Ökosystem. Der Konsens liegt bei einem "Moderate Buy", mit durchschnittlichen Kurszielen leicht über dem aktuellen Niveau.

Allerdings mahnen einige Marktbeobachter zur Vorsicht: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 45 gilt als ambitioniert, und ein Großteil des künftigen Wachstums sei bereits eingepreist. Zudem hängt Celestica stark von einer kleinen Zahl großer Kunden ab – ein Risiko, falls Investitionen im KI-Sektor einmal ins Stocken geraten sollten.

Delta Electronics

Die Aktie von Delta Electronics hat seit Jahresbeginn um mehr als 144 Prozent zugelegt und wird mit 28,63 Euro bewertet. Der taiwanesische Elektronikhersteller profitiert massiv vom weltweiten Boom bei Rechenzentren, Künstlicher Intelligenz und Elektromobilität.

Im dritten Quartal meldete Delta Electronics einen Umsatz von rund 4,28 Milliarden Euro, ein Plus von über 34 Prozent im Jahresvergleich und deutlich über den Erwartungen.

Analysten lobten vor allem die strategische Fokussierung auf Zukunftsmärkte wie Elektromobilität, Halbleiterfertigung und KI-Infrastruktur, die Delta Electronics eine langfristig hohe Wachstumsdynamik sichern könnten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt rund 15 Prozent über dem aktuellen Niveau. Gleichzeitig mahnen einige Beobachter zur Vorsicht: Die Bewertung sei mittlerweile ambitioniert, und das Unternehmen hänge stark von externen Technologiezyklen ab. Sollte sich das KI-Investitionsfieber abkühlen, könnten Margen und Umsatzwachstum unter Druck geraten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

