Condor gibt operatives Update zur ersten Horizontalbohrung in Usbekistan

Calgary, 22. Oktober 2025: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“; TSX: CDR; ISIN: CA20676A1084), ein in Kanada ansässiges, international ausgerichtetes Energieunternehmen mit Aktivitäten in Zentralasien, freut sich bekannt zu geben, dass es die Bohrung des vertikalen Abschnitts seines ersten Bohrlochs in Usbekistan (das „erste Bohrloch“) mit einer Gesamttiefe von 2.805 Metern abgeschlossen hat.

Der erste Abschnitt des ersten Bohrlochs wurde als vertikale Pilotbohrung durchgeführt, um die derzeit produzierenden Karbonatreservoir-Abschnitte sowie tiefere, noch nicht vollständig erschlossene gestapelte klastische Reservoir-Abschnitte zu durchdringen und zu bewerten. Basierend auf der petrophysikalischen Analyse der Wireline-Log-Daten wurden 28,5 Meter nicht zusammenhängende Netto-Gasvorkommen in den Karbonatreservoirs und 9,1 Meter nicht zusammenhängende Netto-Gasvorkommen in den tieferen klastischen Abschnitten durchschnitten. Zusätzlich zu den umfangreichen Wireline-Log-Daten, die zur Charakterisierung der Lagerstätten gesammelt wurden, wurde ein Kern mit vollem Durchmesser aus der Lagerstätte entnommen, die für die bevorstehende 1.000 Meter lange horizontale Bohrung vorgesehen ist.

Ein Zement-Kick-off-Plug wurde unterhalb der bestehenden Zwischenverrohrung positioniert, und die erste Bohrung wird um etwa 90 Grad abgelenkt, um die angestrebte Karbonatlagerstätte zu durchdringen. Der horizontale Abschnitt wird innerhalb des Reservoirs mithilfe von LWD-Technologie in Richtung der Strukturkrone gesteuert. Wenn die Bohrbedingungen es zulassen, könnte der horizontale Abschnitt der ersten Bohrung über die geplanten 1.000 Meter hinaus verlängert werden, was bereits der längste jemals in Usbekistan gebohrte horizontale Abschnitt wäre. Der horizontale Abschnitt des ersten Bohrlochs wird voraussichtlich im November 2025 fertiggestellt und getestet werden und könnte, wie bereits bekannt gegeben, eine intern geschätzte Anfangsförderrate zwischen 13 und 20 MMscf/Tag erreichen.

Das Unternehmen beauftragt einen Dienstleister mit der Bereitstellung einer zweiten Bohranlage, um gleichzeitig in einem unterentwickelten Gasfeld im südlichen Teil der Lizenzen des Unternehmens in Usbekistan zu bohren. Dieses Feld wird derzeit aus einer einzigen abfallenden Gasbohrung gefördert, in der Condor kürzlich einen acht Meter dicken Karbonatabschnitt perforiert hat, wodurch die durchschnittliche Tagesproduktion der Bohrung in den ersten dreißig Tagen von 1,1 MMscf/Tag auf 7,5 MMscf/Tag gesteigert wurde und in den vergangenen fünf Monaten durchschnittlich 6,2 MMscf/Tag gefördert wurden. Diese Wiederinbetriebnahme hat auch das Risiko des großen, unerschlossenen, aufwärts geneigten strukturellen Verschlusses verringert, der in den kürzlich neu verarbeiteten und interpretierten 3D-Seismikdaten des Unternehmens identifiziert wurde. Mit der zweiten Bohranlage plant Condor, eine vertikale Bohrung durch die Spitze der Struktur zu bohren, um die aktuelle Kartierung zu bestätigen, moderne Wireline- und Kerndaten zu sammeln und Testraten zu liefern. Darauf folgt ein horizontales Entwicklungsbohrprogramm im Pad-Stil, das auf drei Lagerstätten abzielt und bis zu fünf horizontale Bohrungen im Jahr 2026 vorsieht, um die Produktion weiter zu beschleunigen.