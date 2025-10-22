    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    KI-Boom

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta: 27-Milliarden-Dollar für neues Rechenzentrum

    Der Aufbau der künstlichen Intelligenz wird immer größer und größer. Jetzt hat Meta einen Mega-Deal verkündet.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Boom - Meta: 27-Milliarden-Dollar für neues Rechenzentrum
    Foto: Jens Büttner - dpa

    Welche Ansprüch man seitens Meta an Künstliche Intelligenz hat, verdeutlicht sich in der Namensgebung des neuen Mega-Projekts: Hyperion, in der griechischen Mythologie Titan des Lichts.

    Am Dienstag kündigte Meta Platforms eine Joint-Venture-Partnerschaft mit dem Alternative-Asset-Manager Blue Owl Capital an, um ein riesiges Rechenzenrum in Louisana zu bauen und zu betreiben. Name eben des ganzen: "Hyperion".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    694,24€
    Basispreis
    4,42
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    768,98€
    Basispreis
    4,42
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der 27-Milliarden-Dollar-Deal ist die größte Private-Credit-Transaktion aller Zeiten. Von Blue Owl verwaltete Fonds werden 80 Prozent der Anteile am Joint Venture halten, während Meta die restlichen 20 Prozent behält. Blue Owl wird einen Teil seines Kapitals durch Schuldenfinanzierung, ausgegeben an Pimco und andere Anleiheinvestoren über ein privates Wertpapierangebot, aufbringen. Morgan Stanley fungiert als exklusiver Finanzberater für Meta.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Um das Joint Venture zu bilden, brachte Meta seine bestehenden Hyperion-Datenzentrumsflächen und Bauvermögen ein, die das Unternehmen zuvor als zum Verkauf vorgesehene Vermögenswerte bilanziert hatte. Im Austausch für seinen 80 prozentigen-Anteil steuerte Blue Owl etwa 7 Milliarden US-Dollar sofortige Bargeldmittel in die neue Einheit ein. Diese Struktur ermöglicht es Meta, beim Abschluss eine Bargeldauszahlung von 3 Milliarden Dollar aus dem Venture zu erhalten.

    Der rekordverdächtige Deal zeigt, dass Hyperscaler – die Big-Tech-Unternehmen, die KI-Infrastruktur aufbauen – neue Wege der Kapitalbeschaffung suchen, um ihre ehrgeizigen KI-Pläne zu finanzieren. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Hyperscaler ihre Datenzentren überwiegend vorfinanziert, was den freien Cashflow belastete.

    Hinweis der Redaktion: 400.000 Stromkunden nutzen schon diesen einfachen Serviceremind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel 
    und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen! 

     

    Und es zeigt auch die Vorsicht von Big-Tech: Man will eine Blasenbildung umgehen und nutzt deshalb alternative Formen der Finanzierung.

    Sollte nämlich KI nicht in der Form weiter gebraucht werden, wie es noch jetzt erwartet wird., bleibt man durch einen Partner nicht alleine auf den Kostten sitzen. Und: Das KApital fließt nicht vollständig aus Metas Bilanz ab. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 631,7EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 663,18$, was einem Rückgang von -9,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom Meta: 27-Milliarden-Dollar für neues Rechenzentrum Der Aufbau der künstlichen Intelligenz wird immer größer und größer. Jetzt hat Meta einen Mega-Deal verkündet.