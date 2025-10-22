KI-Boom
Meta: 27-Milliarden-Dollar für neues Rechenzentrum
Der Aufbau der künstlichen Intelligenz wird immer größer und größer. Jetzt hat Meta einen Mega-Deal verkündet.
- Meta und Blue Owl gründen Joint Venture "Hyperion".
- 27-Milliarden-Dollar-Deal für riesiges Rechenzentrum.
- Big-Tech sucht neue Finanzierungswege für KI-Projekte.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Welche Ansprüch man seitens Meta an Künstliche Intelligenz hat, verdeutlicht sich in der Namensgebung des neuen Mega-Projekts: Hyperion, in der griechischen Mythologie Titan des Lichts.
Am Dienstag kündigte Meta Platforms eine Joint-Venture-Partnerschaft mit dem Alternative-Asset-Manager Blue Owl Capital an, um ein riesiges Rechenzenrum in Louisana zu bauen und zu betreiben. Name eben des ganzen: "Hyperion".
Der 27-Milliarden-Dollar-Deal ist die größte Private-Credit-Transaktion aller Zeiten. Von Blue Owl verwaltete Fonds werden 80 Prozent der Anteile am Joint Venture halten, während Meta die restlichen 20 Prozent behält. Blue Owl wird einen Teil seines Kapitals durch Schuldenfinanzierung, ausgegeben an Pimco und andere Anleiheinvestoren über ein privates Wertpapierangebot, aufbringen. Morgan Stanley fungiert als exklusiver Finanzberater für Meta.
Um das Joint Venture zu bilden, brachte Meta seine bestehenden Hyperion-Datenzentrumsflächen und Bauvermögen ein, die das Unternehmen zuvor als zum Verkauf vorgesehene Vermögenswerte bilanziert hatte. Im Austausch für seinen 80 prozentigen-Anteil steuerte Blue Owl etwa 7 Milliarden US-Dollar sofortige Bargeldmittel in die neue Einheit ein. Diese Struktur ermöglicht es Meta, beim Abschluss eine Bargeldauszahlung von 3 Milliarden Dollar aus dem Venture zu erhalten.
Der rekordverdächtige Deal zeigt, dass Hyperscaler – die Big-Tech-Unternehmen, die KI-Infrastruktur aufbauen – neue Wege der Kapitalbeschaffung suchen, um ihre ehrgeizigen KI-Pläne zu finanzieren. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Hyperscaler ihre Datenzentren überwiegend vorfinanziert, was den freien Cashflow belastete.
und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen!
Und es zeigt auch die Vorsicht von Big-Tech: Man will eine Blasenbildung umgehen und nutzt deshalb alternative Formen der Finanzierung.
Sollte nämlich KI nicht in der Form weiter gebraucht werden, wie es noch jetzt erwartet wird., bleibt man durch einen Partner nicht alleine auf den Kostten sitzen. Und: Das KApital fließt nicht vollständig aus Metas Bilanz ab.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 631,7EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.