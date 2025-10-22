Meta: 27-Milliarden-Dollar für neues Rechenzentrum

Am Dienstag kündigte Meta Platforms eine Joint-Venture-Partnerschaft mit dem Alternative-Asset-Manager Blue Owl Capital an, um ein riesiges Rechenzenrum in Louisana zu bauen und zu betreiben. Name eben des ganzen: "Hyperion".

Welche Ansprüch man seitens Meta an Künstliche Intelligenz hat, verdeutlicht sich in der Namensgebung des neuen Mega-Projekts: Hyperion, in der griechischen Mythologie Titan des Lichts.

Der 27-Milliarden-Dollar-Deal ist die größte Private-Credit-Transaktion aller Zeiten. Von Blue Owl verwaltete Fonds werden 80 Prozent der Anteile am Joint Venture halten, während Meta die restlichen 20 Prozent behält. Blue Owl wird einen Teil seines Kapitals durch Schuldenfinanzierung, ausgegeben an Pimco und andere Anleiheinvestoren über ein privates Wertpapierangebot, aufbringen. Morgan Stanley fungiert als exklusiver Finanzberater für Meta.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Um das Joint Venture zu bilden, brachte Meta seine bestehenden Hyperion-Datenzentrumsflächen und Bauvermögen ein, die das Unternehmen zuvor als zum Verkauf vorgesehene Vermögenswerte bilanziert hatte. Im Austausch für seinen 80 prozentigen-Anteil steuerte Blue Owl etwa 7 Milliarden US-Dollar sofortige Bargeldmittel in die neue Einheit ein. Diese Struktur ermöglicht es Meta, beim Abschluss eine Bargeldauszahlung von 3 Milliarden Dollar aus dem Venture zu erhalten.

Der rekordverdächtige Deal zeigt, dass Hyperscaler – die Big-Tech-Unternehmen, die KI-Infrastruktur aufbauen – neue Wege der Kapitalbeschaffung suchen, um ihre ehrgeizigen KI-Pläne zu finanzieren. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Hyperscaler ihre Datenzentren überwiegend vorfinanziert, was den freien Cashflow belastete.

Hinweis der Redaktion: 400.000 Stromkunden nutzen schon diesen einfachen Service remind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel

und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. remind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechselund spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen!

Und es zeigt auch die Vorsicht von Big-Tech: Man will eine Blasenbildung umgehen und nutzt deshalb alternative Formen der Finanzierung.

Sollte nämlich KI nicht in der Form weiter gebraucht werden, wie es noch jetzt erwartet wird., bleibt man durch einen Partner nicht alleine auf den Kostten sitzen. Und: Das KApital fließt nicht vollständig aus Metas Bilanz ab.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 631,7EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 663,18 $ , was einem Rückgang von -9,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer