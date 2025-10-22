Bundesregierung sucht Lösung in Nexperia-Chipkrise

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 79,86 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,54 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,15 %/+33,72 % bedeutet.