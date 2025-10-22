Bericht
VW muss Golf-Produktion in Wolfsburg stoppen
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Volkswagen muss seine Produktion in wichtigen Werken voraussichtlich in der kommenden Woche stoppen. Nach derzeitiger Planung werde am kommenden Mittwoch die Fertigung des Golfs in Wolfsburg ausgesetzt, berichtet die "Bild" unter Berufung auf Konzernkreise. Ein Baustopp bei weiteren Modellen würde dann später folgen.
Hintergrund für die Maßnahmen sollen unter anderem Engpässe bei der Versorgung mit Halbleitern sein. Dabei geht es vor allem um den Konflikt um den Chiphersteller Nexperia. China hatte zuletzt ein Exportverbot für bestimmte Komponenten verhängt, was zum teilweisen Stillstand der Chipproduktion bei Nexperia geführt hatte.
Lputjan schrieb heute 12:39
Diese Regierung hört doch keinen Schuss!
Was meinst Du erstmal, wenn uns die Chinesen keine Antibiotika und Narkotika mehr geben??
Hier muss sofort eigene Produktion aufgebaut werden, es passiert aber NIX!
Powerjogger schrieb heute 11:18
Irgendwie fehlt mir das Mitleid.
Bis vor wenigen Jahren hat die Autoindustrie fett gelebt von den Chinesen.
Jetzt wendet sich das Blatt........So what???
vonHS schrieb heute 10:01
VW-Konzernchef Oliver Blume wollte schon lange seinen Zweitjob bei Porsche loswerden. Doch Großaktionär Wolfgang Porsche blockierte, wie die WIRTSCHAFTSWOCHE (kostenpflichtig) erfahren hat:mitdiskutieren »
https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-und-porsche-oliver-blume-wollte-schon-ende-2024-doppelrolle-aufgeben/100166306.html
