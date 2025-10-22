Wie geht es für Thyssenkrupp nach dem Spin-Off weiter?

Für Anleger ergibt sich nach dem Spin-off ein gemischtes Bild: Die Kombination aus Thyssenkrupp- und TKMS-Anteilen brachte rechnerisch rund 15 Prozent Wertzuwachs. Doch während TKMS mit seiner klaren Positionierung im Sicherheitssektor glänzt, muss der Mutterkonzern erst beweisen, dass er auch ohne das Zugpferd langfristig Erträge liefern kann.

Am ersten Handelstag zog TKMS enorme Kapitalströme an – zwischenzeitlich war das neue "maritime Powerhaus Europas", wie CEO Oliver Burkhard es nannte, höher bewertet als der Mutterkonzern selbst.

Für die Essener bedeutet das: Die Messlatte liegt nun deutlich höher. Analysten fordern Stabilität und messbare Fortschritte im Tagesgeschäft. Jefferies stuft die Aktie mit Halten ein und nennt ein Kursziel von 11,50 Euro. Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 10 Euro.

"Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass dies die Erwartungen der meisten Menschen übertroffen hat und die aktuellen Handelsniveaus nahe an dem liegen, was wir in unserem optimistischen Szenario in unserer Sum-of-the-Parts-Bewertung für plausibel gehalten haben", schreibt Deutsche-Bank-Analyst Bastian Synagowitz, der ebenfalls ein Kursziel von 10 Euro aufruft. "Dies ist ein Beleg dafür, dass die Ausgliederung des Kronjuwels von thyssenkrupp der richtige Schritt zur richtigen Zeit war – nicht nur ein Proof-of-Concept für das Management, sondern auch ein gutes Ergebnis für die Thyssenkrupp-Investoren."

Die operative Bewährungsprobe steht damit im Vordergrund: Der Konzern muss in den Bereichen Stahl, Werkstoffhandel und Komponentenfertigung zeigen, dass Projekte effizient umgesetzt und Margen stabil gehalten werden. Planungssicherheit, Auslastung und Cashflow-Transparenz sind die Schlüsselthemen.

Strategisch bleibt die Zukunft offen. Ein möglicher Verkauf der Stahlsparte an den indischen Konzern Jindal ist weiterhin im Gespräch – ein Schritt, der das Portfolio weiter verschlanken und Kapital freisetzen könnte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



