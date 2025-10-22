    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl
    Tanken in Deutschland wieder billiger

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanken wird günstiger: Diesel -1,9 Cent, E10 -1,5 Cent.
    • Dieselpreis bei 1,565 Euro, E10 bei 1,656 Euro.
    • Preisabstand zwischen Diesel und Benzin steigt unerwartet.
    Foto: Stringer - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Tanken ist billiger geworden. Binnen einer Woche gab der Preis für Diesel um 1,9 Cent pro Liter nach und Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich um 1,5 Cent, wie der ADAC mitteilt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter Diesel demnach 1,565 Euro, ein Liter E10 schlug mit 1,656 Euro zu Buche.

    Es ist bereits der dritte Rückgang auf Wochensicht: Noch Ende September war Diesel um 5,2 Cent teurer, E10 um 2,2 Cent. Als entscheidenden Treiber sieht der ADAC dabei den gefallenen Rohölpreis. Und der Verkehrsclub sieht sogar Luft für weitere Preissenkungen.

    Abstand zwischen Diesel und Benzin steigt überraschend

    In den vergangenen Wochen ist außerdem der Preisabstand zwischen Benzin und Diesel wieder gestiegen. Er liegt zwar noch immer unter dem langjährigen Mittel - dass er im Herbst steigt, ist allerdings eher ungewöhnlich. Normalerweise schrumpft der Preisabstand nämlich um den Zeitraum der Heizperiode und steigt im Frühjahr wieder an. Hintergrund ist, dass Diesel und Heizöl sehr ähnlich sind. Die zusätzliche Nachfrage in der Heizperiode ist daher oft ein Treiber für den Dieselpreis.

    Die Preise können je nach Region, Tageszeit und Tankstelle deutlich vom Bundesdurchschnitt abweichen. Alleine im Verlauf eines Tages können an ein und derselben Tankstelle mehr als 10 Cent zwischen Hoch und Tief liegen. In der Regel ist der Preis am Morgen am höchsten, am Abend am niedrigsten./ruc/DP/jha




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
