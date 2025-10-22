Wirtschaft
Geflügelpest breitet sich aus - aktuell acht Bundesländer betroffen
Foto: Hühner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Geflügelpest breitet sich in Deutschland und Europa immer weiter aus.
"Aktuell sind bei uns Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen von der Geflügelpest betroffen", sagte ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Die Dynamik habe stark zugenommen. Das Bundesinstitut für Tiergesundheit - das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) - stufe das Risiko im Moment auch für Wildvögel als hoch ein. 15 weitere EU-Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind im Moment von der Geflügelpest betroffen.
"Wir begrüßen, dass die Länder schnell Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet haben und die auch konsequent ergreifen", fügte der Sprecher hinzu. Über das FLI sei der Bund koordinierend tätig. "Die Situation macht deutlich, wie wichtig die Einhaltung strenger Bio-Sicherheitsmaßnahmen in den Betrieben ist." Hier seien die Tierhalter gefordert, aber es sei auch eine Frage der Bundesländer, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Der Ministeriumssprecher ergänzte auf Nachfrage, dass es durch die saisonale Geflügelpest regelmäßig zu Restriktionen im Handel mit Geflügelprodukten komme. Für Tiere, die getötet werden müssen, gibt es eine pauschale Entschädigung von 50 Euro pro Tier.
keks911 schrieb 20.10.25, 15:17

....Bayer AG steht an einem entscheidenden Punkt und erwartet die Stellungnahme des U.S. Solicitor General im Glyphosat-Rechtsstreit Durnell. Diese wird darüber entscheiden, ob der Supreme Court den Fall zur Verhandlung annimmt. Morgan Stanley stuft dieses Ereignis als von "sehr hoher" Bedeutung ein, da eine Annahme durch das Gericht einen Fortschritt bei der Lösung der rechtlichen Probleme bedeuten würde, die die Bewertung von Bayer belastet haben. Eine Entscheidung des Supreme Court wird innerhalb weniger Wochen nach Einreichung der Stellungnahme erwartet....
https://de.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanley-funf-europaische-pharmaaktien-vor-entscheidenden-weichenstellungen-93CH-3191519
Rubix schrieb 19.10.25, 16:11
https://m.bild.de/geld/wirtschaft/bayer-ceo-bill-anderson-im-bild-interview-hat-bayer-das-schlimmste-ueberstanden-oder-noch-vor-sich-68f39ef7b6a97a0e756aab8b?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
vonHS schrieb 18.10.25, 09:40
250.000 EURO könnte eine Spritze kosten, die Bayers US-Tochter Blue Rock für Parkinson-Patienten entwickelt. Klingt sehr teuer, ist aber eine Hoffnung für die Betroffenen.
Während Blue Rock auf Zelltherapie setzt, versucht es eine weitere Bayer-Tochter – AskBio, ebenfalls aus den USA – auf Basis von Gentherapie.
Bayer-Chef Bill Andersons wünscht sich in dem Artikel der WIRTSCHAFTSWOCHE (kostenpflichtig) über Laborbesuche einen historischen Durchbruch: „In den vergangenen fünfzig Jahren gab es keinen Fortschritt bei der Behandlung von Parkinson.“
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/bayer-die-hoffnung-gegen-krankheiten-kommt-aus-dem-genlabor/100161221.html
