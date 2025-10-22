    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International
    JEFFERIES stuft Hermes auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2300 auf 2250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach genauerem Blick auf den Quartalsbericht. Obwohl die Anlegersorgen wegen rückläufiger Marktanteilsgewinne die Aktie in den vergangenen Wochen stark belastet hätten, scheine Hermes zuversichtlich, im Schlussquartal eine positivere Entwicklung zu erzielen, da sich bei einigen der makroökonomischen Belastungsfaktoren in China offenbar eine Entspannung andeute./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 2.199EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 14:31 Uhr) gehandelt.


