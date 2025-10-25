KI treibt Energiebedarf extrem: "Die Chancen in Billionenhöhe bleiben bestehen."

Damit fordert er Investoren in erneuerbare Energien indirekt heraus: Allein auf Solar- oder Windkraft zu setzen, reiche nicht aus, um das KI-Zeitalter zu versorgen. "Was weltweit passiert, ist zweifellos eine Art Energieaufbau. Die Welt bemüht sich, jede Energiequelle zu nutzen", so Stangis weiter.

Der Energiebedarf für die Rechenzentren, die künstliche Intelligenz betreiben, ist nach Einschätzung von Apollo Global Management so enorm, dass er möglicherweise niemals vollständig gedeckt werden kann. "Die Lücke zwischen dem, was KI verlangt, und dem, was wir weltweit im Stromnetz an Erzeugung und Übertragung haben, ist riesig und wird in unserem Leben nicht geschlossen werden", sagte Dave Stangis, Leiter der Nachhaltigkeitsstrategie bei Apollo, in einem Interview mit Bloomberg.

Apollo setzt auf Energievielfalt

Apollo hat seine Absichten klar gemacht, eine führende Rolle bei der Versorgung der wachsenden digitalen Infrastruktur zu übernehmen. Im August kündigte der alternative Vermögensverwalter den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen Stream Data Centers an. Dies ist Apollos erster Schritt, um von der boomenden Nachfrage nach Rechenzentren zu profitieren.

Stangis betont, dass nicht nur die reine Energiewende, sondern die sogenannte "Energieaddition" nötig sei. Gleichzeitig sieht Apollo Investitionen in saubere Energie und Technologien zur Dekarbonisierung als lukrativ. Seit 2022 hat die Firma rund 60 Milliarden US-Dollar in Projekte der Energiewende, Infrastruktur und Nachhaltigkeit investiert oder zugesagt – über die Hälfte des angestrebten Ziels von 100 Milliarden US-Dollar bis 2030. "Ich bin ein großer Befürworter der Energiewende und suche nach Investitionsmöglichkeiten in industrieller Dekarbonisierung, erneuerbarer Energie und allem, was mit Speicherung und Netz zu tun hat", sagte Stangis.

Politische Rahmenbedingungen verändern sich

Investitionen in erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten werden durch die Politik unter Präsident Donald Trump erschwert, der insbesondere Windenergie stark kritisierte. Zugleich favorisiert seine Administration Kern- und Geothermie. "Die externe Welt rund um Investitionen in die Transition hat sich verändert", erklärte Stangis.

"Politisch sind einige Technologien heute beliebter als vor ein paar Jahren, andere weniger. Die Chancen in Billionenhöhe bleiben jedoch bestehen und wachsen weiter."

Stangis, der 2021 als erster Chief Sustainability Officer zu Apollo kam, wird künftig als Senior Adviser tätig sein. Seine Nachfolgerin Jaycee Pribulsky, zuvor bei Nike für Nachhaltigkeit zuständig, plant, die bestehende Strategie weiterzuführen.

Private Investoren profitieren von Wachstumschancen

Olivia Wassenaar, Leiterin für Nachhaltigkeit und Infrastruktur bei Apollo, bezeichnete die erwartete Expansion im Energiemarkt beim Women, Money & Power Summit in London als "enorme" Chance für Investoren. Globale Finanzriesen wie BlackRock, Brookfield, Blackstone und TPG setzen weiterhin auf die Energiewende und haben Milliardenfonds für diesen Bereich aufgelegt.

Apollo verfolgt dabei einen eigenen Kriterienkatalog für Investitionen in Transition-Assets, der nach Angaben von Stangis dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Entscheidend sei, ob die Mehrheit des Umsatzes eines Unternehmens aus Transition-Aktivitäten stammt, eine Finanzierung einem entsprechenden Zweck dient oder eine branchenspezifische Zertifizierung vorliegt.

"Die Energiewende ist ein Fakt, und sie lässt sich nicht aufhalten. Aber der rasante Aufbau von KI erfordert schlichtweg mehr Energie", schließt Stangis. "Energieaufbau ist Realität, und die Energiewende ist unvermeidlich."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion