    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmphenol Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Amphenol Registered (A)

    Besonders beachtet!

    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amphenol Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 22.10.2025

    Am 22.10.2025 ist die Amphenol Registered (A) Aktie, bisher, um +9,48 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amphenol Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Amphenol Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 22.10.2025
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Amphenol Registered (A) ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind TE Connectivity und Molex. Das Unternehmen punktet mit Innovationskraft und Qualität.

    Amphenol Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amphenol Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +9,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.300,00€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.250,00€
    Basispreis
    4,56
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Amphenol Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +21,63 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amphenol Registered (A) einen Anstieg von +59,47 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Amphenol Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,27 %
    1 Monat +1,95 %
    3 Monate +21,63 %
    1 Jahr +74,92 %

    Informationen zur Amphenol Registered (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Amphenol Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,14 Mrd.EUR wert.

    Amphenol Reports Record Third Quarter 2025 Results and Announces Dividend Increase


    Amphenol Corporation (NYSE: APH) today reported record third quarter 2025 results. “We are pleased to have closed the third quarter of 2025 with record sales and Adjusted Diluted EPS, both significantly exceeding the high end of our guidance,” said …

    Amphenol Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amphenol Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amphenol Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amphenol Registered (A)

    +4,48 %
    +1,05 %
    +1,56 %
    +21,38 %
    +74,54 %
    +195,58 %
    +350,08 %
    +825,42 %
    +753,79 %
    ISIN:US0320951017WKN:882749



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amphenol Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 22.10.2025 Am 22.10.2025 ist die Amphenol Registered (A) Aktie, bisher, um +9,48 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amphenol Registered (A) Aktie.