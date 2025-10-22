Amphenol Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 22.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amphenol Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +9,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Amphenol Registered (A) ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind TE Connectivity und Molex. Das Unternehmen punktet mit Innovationskraft und Qualität.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Amphenol Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +21,63 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amphenol Registered (A) einen Anstieg von +59,47 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Amphenol Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,27 % 1 Monat +1,95 % 3 Monate +21,63 % 1 Jahr +74,92 %

Informationen zur Amphenol Registered (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Amphenol Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,14 Mrd.EUR wert.

Amphenol Corporation (NYSE: APH) today reported record third quarter 2025 results. “We are pleased to have closed the third quarter of 2025 with record sales and Adjusted Diluted EPS, both significantly exceeding the high end of our guidance,” said …

Amphenol Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amphenol Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amphenol Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.