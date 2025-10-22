AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy bekommt Rückenwind von GE Vernova
- Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova beeindrucken.
- Siemens Energy-Aktien steigen um 2,4 Prozent an.
- Starke Nachfrage und Auftragslage für Elektrifizierung.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwoch im Tagesverlauf auch bei den Anlegern von Siemens Energy gut angekommen. Bis zur Mittagszeit nur moderat im Plus liegend, zog der Kurs des Elektrotechnik-Konzerns am Nachmittag zuletzt um 2,4 Prozent an. Damit setzten sich die Aktien an die Dax -Spitze. GE Vernova hatte mit seinen Resultaten positiv überrascht und dies goutierten die Anleger des US-Konkurrenten im vorbörslichen New Yorker Handel mit einem Anstieg um vier Prozent.
Laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz unterstreichen die Auftragseingänge von GE Vernova eine starke zugrundeliegende Nachfrage. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist. Strouse zufolge übertraf GE Vernova auch die Umsatz- und Margenerwartungen. Er wies außerdem auf die Übernahme der restlichen Anteile am Transformatorenhersteller Prolec GE hin, die das Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren nachhaltiger machen sollte./tih/mis
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 24.289 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 81,01 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -62,09 %/-6,76 % bedeutet.
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Schönes Wochenende