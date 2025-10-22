    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    AKTIE IM FOKUS

    Siemens Energy bekommt Rückenwind von GE Vernova

    Für Sie zusammengefasst
    • Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova beeindrucken.
    • Siemens Energy-Aktien steigen um 2,4 Prozent an.
    • Starke Nachfrage und Auftragslage für Elektrifizierung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwoch im Tagesverlauf auch bei den Anlegern von Siemens Energy gut angekommen. Bis zur Mittagszeit nur moderat im Plus liegend, zog der Kurs des Elektrotechnik-Konzerns am Nachmittag zuletzt um 2,4 Prozent an. Damit setzten sich die Aktien an die Dax -Spitze. GE Vernova hatte mit seinen Resultaten positiv überrascht und dies goutierten die Anleger des US-Konkurrenten im vorbörslichen New Yorker Handel mit einem Anstieg um vier Prozent.

    Laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz unterstreichen die Auftragseingänge von GE Vernova eine starke zugrundeliegende Nachfrage. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist. Strouse zufolge übertraf GE Vernova auch die Umsatz- und Margenerwartungen. Er wies außerdem auf die Übernahme der restlichen Anteile am Transformatorenhersteller Prolec GE hin, die das Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren nachhaltiger machen sollte./tih/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 24.289 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 81,01 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -62,09 %/-6,76 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
