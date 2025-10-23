Warum AppLovin jetzt als Top-Pick im AdTech-Sektor gilt

Laut TipRanks.com zählt Benjamin Black zu den Top-Analysten der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 61 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 28,1 Prozent rangiert er unter den besten 5 Prozent von mehr als 10.000 erfassten Analysten.

Die Deutsche Bank hat die Aktie von AppLovin erstmals mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 705 US-Dollar bewertet. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Analyst Benjamin Black sieht in dem US-amerikanischen Mobile-Advertising-Unternehmen einen der führenden Player im digitalen Werbemarkt – mit klaren Wettbewerbsvorteilen und einer wachsenden Präsenz im E-Commerce-Segment.

AppLovin als dominanter Akteur im Mobile-Gaming-Advertising

Black betont in seiner Analyse die dominierende Stellung von AppLovin im Bereich der Nutzerakquise für mobile Spiele. Nach seinen Berechnungen hält das Unternehmen rund 80 Prozent Marktanteil auf der Angebotsseite und über 55 Prozent auf der Nachfrageseite. Damit verfügt AppLovin über eine Reichweite von mehr als einer Milliarde täglich aktiver Nutzer (DAUs) – eine Größenordnung, die laut Black nur von wenigen „walled gardens“ wie Google oder Meta erreicht wird.

"AppLovin hat eine erstklassige Werbetechnologie entwickelt, die mit zunehmender Unternehmensgröße immer effizienter wird", schrieb Black in seiner Studie. "Je mehr Werbevolumen das System durchläuft, desto mehr Datenpunkte sammelt es – was zu besseren Modellergebnissen und einer sich selbst verstärkenden Wachstumsspirale führt."

E-Commerce als Wachstumstreiber der nächsten Phase

Neben der starken Position im Mobile-Gaming-Sektor hebt Black vor allem die strategische Expansion in den E-Commerce-Werbemarkt hervor. Dieser Bereich biete ein mehrfach größeres Umsatzpotenzial als das klassische In-App-Geschäft für Spiele. Durch die Diversifizierung des Werbeinventars könne AppLovin neue Kundensegmente erschließen und seine Abhängigkeit vom Gaming-Sektor reduzieren.

Langfristig sieht der Analyst zudem Chancen für AppLovin, in weitere vertikale Märkte vorzudringen – darunter Finanzdienstleistungen, Medien & Unterhaltung, Gesundheitswesen sowie andere transaktionsorientierte Online-Dienste.

Starkes Wachstum mit hoher Profitabilität

In den vergangenen drei Jahren konnte AppLovin seinen Umsatz um durchschnittlich 69 Prozent pro Jahr steigern – bei nahezu keinen zusätzlichen Betriebskosten, was die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht. Black erwartet für die kommenden Quartale ein jährliches Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent, angetrieben durch die wachsende Effizienz der hauseigenen AdTech-Plattform und das zunehmend diversifizierte Kundenportfolio.

"Innerhalb des digitalen Werbemarkts ist AppLovin einer der günstigsten Werte im Verhältnis zum prognostizierten Wachstum", schreibt Black. Er verweist insbesondere auf das Axon-Modell des Unternehmens, das datengetriebenes Machine Learning für Werbeausspielungen nutzt und die Performance der Kampagnen messbar verbessert.

Die Aktie von AppLovin hat seit Jahresbeginn bereits um 71 Prozent zugelegt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 564,8USD auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





