Das kostet Milliarden: Amerikas Farmer und der Preis des Zollkriegs

So füllen sich die Speicher in den Heartlands. Was aber noch hinzu kommt: Nur 60 Prozent der gesamten Soja-Ernte können eingelagert werden, weil es dafür bei den Farmern Kapazitäten gibt. Der Rest droht zu verderben.

Die Mähdrescher donnern Tag und Nacht über die Felder, die Ernte ist riesig – vielleicht sogar rekordverdächtig. Doch in den Silos stauen sich die Sojabohnen. Zum ersten Mal seit über zwanzig Jahren hat China, der mit Abstand wichtigste Abnehmer, keine einzige Tonne der neuen US-Ernte bestellt.

Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über die Lage der US-Farmer Das ist Teil des Handelsstreits zwischen den USA und China. Die Chinesen weichen auf andere Märkte aus, kaufen woandes ein. Die USA hingegen können bis jetzt die Misere noch nicht ausgleichen. Ihre Idee: Die Überschüsse der Zölle als Subventionen für die US-Bauern ausschütten. Geht die Rechnung auf?

Genau darum geht es in unserem neuen Podcast. In dieser Folge von Börse Baby analysieren Krischan Orth und Ingo Kolf die US-Zollpolitik und ihre Folgen für amerikanische Farmer. Ein Blick hinter die Kulissen des Heartlands: Zwischenlagerprobleme, drohende Pleiten und die Macht des Handelskriegs.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

