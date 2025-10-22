    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt AktievorwärtsNachrichten zu ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt
    Frankfurter Flughafen nimmt neuartige Solaranlage in Betrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport startet senkrechte Photovoltaikanlage am Flughafen.
    • Anlage produziert 17,4 Millionen kWh jährlich für E-Fahrzeuge.
    • Ziel: 100% Grünstrom bis 2045, aktuell 90% erreicht.
    Frankfurter Flughafen nimmt neuartige Solaranlage in Betrieb
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat entlang der Startbahn West eine neuartige Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Anders als bei konventionellen Anlagen stehen die rund 37.000 Module senkrecht zum Boden, wie das Unternehmen mitteilt. Die Anlage soll jährlich bis zu 17,4 Millionen Kilowattstunden Strom am größten deutschen Flughafen produzieren. Das entspricht grob dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 5.500 Haushalten. Die Energie werde vorrangig zur Klimatisierung der Terminals und für die wachsende E-Fahrzeugflotte verwendet.

    Die senkrechten Solarpanele halten weder Sonnenlicht noch Niederschläge ab, sodass rund um die Zäune weiterhin Pflanzen wachsen können, erklärt das Unternehmen. Dies mache derartige Anlagen auch für den öffentlichen Raum interessant. Die Photovoltaik-Zäune ergänzten sich mit den bereits bestehenden Solaranlagen, die schräg gelagerten Panels haben. Während diese vor allem zur Mittagszeit ihre Spitzenleistung erreichten, fangen die senkrechten Platten vor allem in den Vor- und Nachmittagsstunden die Sonnenenergie ein.

    Bald 100 Prozent Grünstrom

    Fraport will den Frankfurter Flughafen bis spätestens 2045 treibhausgasneutral und CO2-frei betreiben. Zentraler Hebel ist dabei die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien, wie Vorstandschef Stefan Schulte erklärt. Der Flugbetrieb ist in der Zielsetzung nicht enthalten.

    Den aktuellen Grünstromanteil aus Solar- und Windenergie beziffert Fraport auf 90 Prozent. Mitte kommenden Jahres habe man über einen Vertrag mit EnBW ein weiteres Kontingent gesichert und könne dann den gesamten Konzernbedarf in Frankfurt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ressourcen speisen./ceb/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie

    Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 67,20 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 15:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt bezifferte sich zuletzt auf 22,12 Mrd..

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5663. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
