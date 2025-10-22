UBS stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und sei beim Umsatz auf einem guten Weg zum oberen Ende der Jahreszielspanne, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ein dank des Programmangebots starkes Schlussquartal sollte eine solide Ausgangsbasis für 2026 liefern. Das Management sei zudem auf Reinvestitionen in ein organisches Geschäftswachstum - ergänzt um selektive Zukäufe - fokussiert und nicht interessiert an traditionellen Medienunternehmen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,91 % und einem Kurs von 986,1EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: John C. Hodulik
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1495
Kursziel alt: 1495
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
