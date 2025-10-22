JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäß seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Großschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 256EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 15:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
