Krispy Kreme Aktie steigt kräftig, Short Squeeze im Anmarsch?

Parallel dazu zeigen Handelsvolumen und Social-Media-Aktivität eine deutliche Zunahme. Besonders in Foren und auf Plattformen wie Reddit wird Krispy Kreme aktuell als neuer „Meme-Stock“ gehandelt. Retail-Trader spekulieren darauf, dass die Kombination aus begrenztem Angebot und steigender Nachfrage zu weiteren Kurssprüngen führt. Auch die geringe Marktkapitalisierung verstärkt diesen Effekt, da schon vergleichsweise kleine Kapitalzuflüsse deutliche Kursbewegungen auslösen können.

Die Aktie von Krispy Kreme (Ticker: DNUT) erlebt derzeit eine auffällige Rally, die Anleger an frühere Short-Squeeze-Bewegungen wie bei GameStop oder AMC erinnert. Innerhalb weniger Stunden schoss der Kurs um rund 30 Prozent nach oben – ohne dass fundamentale Nachrichten wie neue Quartalszahlen oder Unternehmensmeldungen den Anstieg erklären könnten. Der wahre Grund liegt offenbar im technischen Bereich: Laut Daten von MarketBeat liegt der Anteil leerverkaufter Aktien am frei handelbaren Bestand bei etwa 30 Prozent. Ein so hoher Short-Interest kann zum Auslöser eines Short Squeeze werden, wenn steigende Kurse die Verkäufer zwingen, ihre Positionen zurückzukaufen.

Analysten verweisen darauf, dass Krispy Kreme damit ein typisches Muster einer spekulativen Rally durchläuft: technischer Druck trifft auf soziale Dynamik. Zwar hat das Unternehmen mit seinen Donut-Shops und Partnerschaften im Einzelhandel eine bekannte Marke, doch die jüngsten Kursbewegungen haben wenig mit der fundamentalen Geschäftsentwicklung zu tun. Stattdessen wird das Momentum durch das Eindecken von Short-Positionen und kurzfristige Gewinnmitnahmen getrieben.

Der plötzliche Anstieg zeigt, wie stark Marktmechanismen durch Stimmungsumschwünge beeinflusst werden können. Während einige Trader auf eine Fortsetzung der Bewegung hoffen, warnen andere vor einer möglichen Gegenreaktion, sobald das Kaufinteresse nachlässt. Denn Unternehmen mit schwacher Margenentwicklung und hohem Short-Interest sind oft besonders anfällig für abrupte Kursrückgänge, sobald das Momentum kippt.

Ein ähnliches Muster war zuletzt auch bei Beyond Meat zu beobachten, wo ein plötzlicher Short Squeeze ebenfalls zu heftigen Kurssprüngen geführt hatte – getrieben von spekulativen Käufen und der Angst der Leerverkäufer, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Fazit: Krispy Kreme ist derzeit weniger ein klassisches Value-Investment als ein Paradebeispiel für spekulatives Marktverhalten. Der Kursanstieg dürfte kurzfristig getrieben sein – langfristige Investoren sollten sich bewusst sein, dass solche Bewegungen oft genauso schnell enden, wie sie begonnen haben.

Disclaimer: Investments in spekulative Aktien wie Krispy Kreme sind mit hohen Risiken verbunden.



