Abwärtstrend der Kraftstoffpreise setzt sich fort / Super E10 im Wochenvergleich um 1,5 Cent günstiger, Diesel um 1,9 Cent / Weiter Luft nach unten (FOTO)

München (ots) - Der Rückgang der Kraftstoffpreise setzt sich auch in dieser

Woche fort. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland

zeigt, kostet ein Liter Super E10 derzeit im bundesweiten Schnitt 1,656 Euro,

das sind 1,5 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis ist sogar noch

deutlicher gefallen: Für einen Liter müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer

im Mittel 1,565 Euro bezahlen - ein Minus von 1,9 Cent. Damit sind die

Spritpreise im Rahmen der wöchentlichen Auswertung zum dritten Mal in Folge

gefallen.



Ausschlaggebend für die aus Autofahrersicht erfreuliche Preisentwicklung ist

vornehmlich der weiter sinkende Rohölpreis. So kostet ein Barrel Öl der Sorte

Brent aktuell etwa 61 US-Dollar. Schon seit Ende September waren die

Rohölnotierungen von rund 70 US-Dollar schrittweise gesunken und hatten für die

Entspannung an den Zapfsäulen gesorgt. Daran ändert auch die Tatsache nichts,

dass der Euro gegenüber dem US-Dollar ein wenig an Kraft eingebüßt hat. Super

E10 nähert sich damit wieder den Jahrestiefstständen aus dem August: Am

19.8.2025 kostete der Liter Super E10 1,650 Euro. Angesichts des sich in den

letzten Wochen deutlich rückläufig entwickelnden Ölpreises besteht aus Sicht des

ADAC für die Kraftstoffpreise aber sogar noch weitere Luft nach unten.



Sparwillige Autofahrerinnen und Autofahrer sollten laut ADAC abends zur

Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter

niedriger sind als morgens. Der ADAC rät zudem den Fahrern von Benziner-Pkw,

Super E10 statt Super E5 zu tanken, denn dies spart rund sechs Cent je Liter.

Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug Super E10 verträgt, sollte sich an den

Hersteller wenden.



Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die

Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen

Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und

vergleichen.



