12.230 % Plus! Wie diese Biotech-Aktie durch die Decke geht

Im Zentrum der Rallye steht ein spektakulärer Aktien-Split im Verhältnis 38 zu 1, der im Juni 2025 wirksam wurde. Die Maßnahme senkte den Preis pro Aktie und machte das Papier für Kleinanleger und spekulative Händler deutlich zugänglicher.

Seit Jahresbeginn schoss der Kurs des in Hongkong ansässigen Unternehmens, das sich auf die Erforschung traditioneller chinesischer Medizin gegen ADHS und Autismus spezialisiert hat, um mehr als 12.000 Prozent nach oben – ein Anstieg, der kaum durch operative Ergebnisse zu erklären ist.

Gleichzeitig ist der Streubesitz gering – große Teile der Aktien liegen in den Händen des Gründers und CEO, was die Kursbewegungen zusätzlich verstärkt. In Internetforen und auf Plattformen wie Reddit wurde Regencell Bioscience in den vergangenen Monaten zum heißen Thema, was das Handelsvolumen in die Höhe trieb.

Fundamental jedoch bleibt das Bild trüb. Regencell Bioscience erwirtschaftet nahezu keine Umsätze und schreibt weiterhin Verluste. Laut Finanzberichten belaufen sich die Einnahmen auf nur wenige Millionen US-Dollar, während Forschungsausgaben und Verwaltungskosten steigen. Die Unternehmensbewertung – zuletzt über 4 Milliarden US-Dollar – steht damit in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Geschäftsdaten.

Analysten von MarketBeat und Reuters zeigen sich entsprechend skeptisch und warnen vor einer spekulativen Übertreibung. Auch Bloomberg Intelligence spricht von einem "klassischen Momentum-Trade ohne Fundamentaldaten“.

Trotz aller Warnungen bleibt die Aktie ein Phänomen. Der starke Fokus auf traditionelle Heilmethoden, die Suche nach Nischenmärkten in der neurokognitiven Therapie und die geopolitische Fantasie eines chinesischen Biotech-Erfolgs ziehen Anleger an.

Doch während Optimisten von einem potenziellen Durchbruch im Gesundheitsbereich träumen, sehen Kritiker ein Muster, das an frühere Meme-Aktien erinnert – hohe Volatilität, geringe Transparenz und enorme Risiken.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Regencell Bioscience Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,05USD auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 15:41 Uhr) gehandelt.



