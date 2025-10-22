Börsen Start Update
Börsenstart USA - 22.10. - Dow Jones schwach -0,25 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.819,19 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Microsoft +1,18 %, 3M +0,75 %, Chevron Corporation +0,65 %, IBM +0,58 %, McDonald's +0,47 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,10 %, Salesforce -1,95 %, Unitedhealth Group -1,44 %, Amazon -1,23 %, Sherwin-Williams -0,95 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:51) bei 25.097,96 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +2,79 %, Texas Instruments +2,63 %, CoStar Group +2,17 %, ON Semiconductor +2,00 %, Dexcom +1,76 %
Flop-Werte: Netflix -3,57 %, Charter Communications Registered (A) -2,61 %, T-Mobile US -2,46 %, Mondelez International Registered (A) -1,30 %, KLA Corporation -1,26 %
Der S&P 500 steht bei 6.733,93 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Avery Dennison +5,69 %, Amphenol Registered (A) +4,97 %, Halliburton +4,16 %, Omnicom Group +3,71 %, Schlumberger +3,46 %
Flop-Werte: Teledyne Technologies -6,00 %, Northern Trust -4,05 %, Netflix -3,57 %, GE Vernova -3,00 %, Danaher -2,86 %
