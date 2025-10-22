    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeledyne Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Teledyne Technologies

    Teledyne Technologies Aktie bricht massiv ein - 22.10.2025

    Am 22.10.2025 ist die Teledyne Technologies Aktie, bisher, um -6,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Teledyne Technologies Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Teledyne Technologies ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich auf spezialisierte High-Tech-Lösungen konzentriert und in Nischenmärkten führend ist.

    Teledyne Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Teledyne Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,00 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Teledyne Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,47 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Teledyne Technologies eine positive Entwicklung von +7,63 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Teledyne Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,52 %
    1 Monat +0,80 %
    3 Monate +1,47 %
    1 Jahr +17,51 %

    Informationen zur Teledyne Technologies Aktie

    Es gibt 47 Mio. Teledyne Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,78 Mrd.EUR wert.

    Teledyne Technologies Reports Third Quarter Results


    Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) Record quarterly net sales of $1,539.5 million, an increase of 6.7% compared with last year Third quarter GAAP diluted earnings per share of $4.65 Record quarterly non-GAAP diluted earnings per share of …

    Teledyne Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Teledyne Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teledyne Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Teledyne Technologies

    -6,14 %
    -0,46 %
    +3,61 %
    +2,88 %
    +20,15 %
    +36,75 %
    +76,36 %
    +1.408,44 %
    ISIN:US8793601050WKN:926932



