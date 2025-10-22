Teledyne Technologies Aktie bricht massiv ein - 22.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Teledyne Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,00 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Teledyne Technologies ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich auf spezialisierte High-Tech-Lösungen konzentriert und in Nischenmärkten führend ist.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Teledyne Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,47 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Teledyne Technologies eine positive Entwicklung von +7,63 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Teledyne Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,52 % 1 Monat +0,80 % 3 Monate +1,47 % 1 Jahr +17,51 %

Informationen zur Teledyne Technologies Aktie

Es gibt 47 Mio. Teledyne Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,78 Mrd.EUR wert.

Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) Record quarterly net sales of $1,539.5 million, an increase of 6.7% compared with last year Third quarter GAAP diluted earnings per share of $4.65 Record quarterly non-GAAP diluted earnings per share of …

Teledyne Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teledyne Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teledyne Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.