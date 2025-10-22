Every day is Black Friday
Retail-Reputation durch robuste E-Mail-Infrastruktur sichern (FOTO)
München (ots) - "Every day is Black Friday" ist längst mehr als ein zugespitzter
Slogan. Er beschreibt, dass sich Konsumverhalten und Handel so verändert haben,
dass jeder Tag unter Preis- und Promotionsdruck steht: Rabatte, bewusste
Kaufentscheidungen und permanentes Vergleichen sind zum Alltag geworden. Für
Retailer bedeutet das: Die digitale Kommunikation - vor allem per E-Mail - muss
nicht nur zu Peak-Events, sondern an jedem einzelnen Tag zuverlässig, skalierbar
und transparent funktionieren. Denn Inbox-Platzierung und Zustellqualität zahlen
unmittelbar auf Umsatz und Reputation ein.
Ein Kunde legt seine Traum-Sneaker in den Warenkorb, klickt auf "Kaufen" und
wartet auf die Bestellbestätigung, doch nichts passiert. Oder: Eine
großangelegte Rabattaktion mit exklusiven Deals wird vorbereitet, die Uhr tickt,
die Aktionen sind überzeugend und die geplante Marketing-Mail wird abgeschickt -
zumindest theoretisch. Stunden später zeigt der E-Mail-Dienstleister an:
"Nachricht verzögert."
Das mag nach Ausnahmefällen klingen, aber genau solche Szenarien sind bei einer
überlasteten oder nicht optimal vorbereiteten E-Mail-Infrastruktur keine
Seltenheit. Derartige Fehler passieren insbesondere bei hohen E-Mail-Volumina
und zeigen sich nicht nur am Black Friday. Die Folgen: verärgerte Kunden und
verpasste Umsätze.
Worst-Case-Szenarien vermeiden
Die Relevanz von E-Mails im Retail wird oft unterschätzt, obwohl sie das
Herzstück der Kommunikation sind. Bleiben Bestellbestätigungen aus, sind Kunden
verunsichert, stornieren ihre Käufe und suchen Alternativen. Verzögern sich
Rabattaktionen oder landen im Spam, geht nicht nur Umsatz verloren, sondern auch
das Vertrauen der Kunden. Fehlen Versand-Updates oder Tracking-Links,
explodieren die Support-Kosten, während die Kundenzufriedenheit massiv leidet.
Besonders brisant wird es, wenn sicherheitsrelevante E-Mails wie Passwort-Resets
oder Systemwarnungen blockiert werden. Denn dies birgt potenzielle Risiken für
den Zugriff auf digitale Services oder kritische Transaktionen.
Große Marketing-Kampagnen wie am Black Friday gehen auch mit weiteren Risiken
einher: Denn eine hohe Frequenz an Rabatt-E-Mails in kürzester Zeit kann dazu
führen, dass E-Mail-Dienste Alarm schlagen und die Absenderadresse als
potenziellen Spam klassifizieren. Sobald die Absenderreputation leidet, wird die
Zustellung sämtlicher E-Mails dauerhaft erschwert. Durch lückenhafte IT-Prozesse
werden so Umsätze gefährdet.
Auswirkungen des geänderten Kaufverhaltens
Kundinnen und Kunden kaufen heute bewusster denn je: Preise werden permanent
verglichen, Aktionen gezielt genutzt. Getrieben von Preissteigerungen und Zöllen
