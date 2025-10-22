Retail-Reputation durch robuste E-Mail-Infrastruktur sichern (FOTO)

München (ots) - "Every day is Black Friday" ist längst mehr als ein zugespitzter

Slogan. Er beschreibt, dass sich Konsumverhalten und Handel so verändert haben,

dass jeder Tag unter Preis- und Promotionsdruck steht: Rabatte, bewusste

Kaufentscheidungen und permanentes Vergleichen sind zum Alltag geworden. Für

Retailer bedeutet das: Die digitale Kommunikation - vor allem per E-Mail - muss

nicht nur zu Peak-Events, sondern an jedem einzelnen Tag zuverlässig, skalierbar

und transparent funktionieren. Denn Inbox-Platzierung und Zustellqualität zahlen

unmittelbar auf Umsatz und Reputation ein.



Ein Kunde legt seine Traum-Sneaker in den Warenkorb, klickt auf "Kaufen" und

wartet auf die Bestellbestätigung, doch nichts passiert. Oder: Eine

großangelegte Rabattaktion mit exklusiven Deals wird vorbereitet, die Uhr tickt,

die Aktionen sind überzeugend und die geplante Marketing-Mail wird abgeschickt -

zumindest theoretisch. Stunden später zeigt der E-Mail-Dienstleister an:

"Nachricht verzögert."







überlasteten oder nicht optimal vorbereiteten E-Mail-Infrastruktur keine

Seltenheit. Derartige Fehler passieren insbesondere bei hohen E-Mail-Volumina

und zeigen sich nicht nur am Black Friday. Die Folgen: verärgerte Kunden und

verpasste Umsätze.



Worst-Case-Szenarien vermeiden



Die Relevanz von E-Mails im Retail wird oft unterschätzt, obwohl sie das

Herzstück der Kommunikation sind. Bleiben Bestellbestätigungen aus, sind Kunden

verunsichert, stornieren ihre Käufe und suchen Alternativen. Verzögern sich

Rabattaktionen oder landen im Spam, geht nicht nur Umsatz verloren, sondern auch

das Vertrauen der Kunden. Fehlen Versand-Updates oder Tracking-Links,

explodieren die Support-Kosten, während die Kundenzufriedenheit massiv leidet.

Besonders brisant wird es, wenn sicherheitsrelevante E-Mails wie Passwort-Resets

oder Systemwarnungen blockiert werden. Denn dies birgt potenzielle Risiken für

den Zugriff auf digitale Services oder kritische Transaktionen.



Große Marketing-Kampagnen wie am Black Friday gehen auch mit weiteren Risiken

einher: Denn eine hohe Frequenz an Rabatt-E-Mails in kürzester Zeit kann dazu

führen, dass E-Mail-Dienste Alarm schlagen und die Absenderadresse als

potenziellen Spam klassifizieren. Sobald die Absenderreputation leidet, wird die

Zustellung sämtlicher E-Mails dauerhaft erschwert. Durch lückenhafte IT-Prozesse

werden so Umsätze gefährdet.



Auswirkungen des geänderten Kaufverhaltens



Kundinnen und Kunden kaufen heute bewusster denn je: Preise werden permanent

verglichen, Aktionen gezielt genutzt. Getrieben von Preissteigerungen und Zöllen





