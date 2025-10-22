    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Every day is Black Friday

    Retail-Reputation durch robuste E-Mail-Infrastruktur sichern (FOTO)

    München (ots) - "Every day is Black Friday" ist längst mehr als ein zugespitzter
    Slogan. Er beschreibt, dass sich Konsumverhalten und Handel so verändert haben,
    dass jeder Tag unter Preis- und Promotionsdruck steht: Rabatte, bewusste
    Kaufentscheidungen und permanentes Vergleichen sind zum Alltag geworden. Für
    Retailer bedeutet das: Die digitale Kommunikation - vor allem per E-Mail - muss
    nicht nur zu Peak-Events, sondern an jedem einzelnen Tag zuverlässig, skalierbar
    und transparent funktionieren. Denn Inbox-Platzierung und Zustellqualität zahlen
    unmittelbar auf Umsatz und Reputation ein.

    Ein Kunde legt seine Traum-Sneaker in den Warenkorb, klickt auf "Kaufen" und
    wartet auf die Bestellbestätigung, doch nichts passiert. Oder: Eine
    großangelegte Rabattaktion mit exklusiven Deals wird vorbereitet, die Uhr tickt,
    die Aktionen sind überzeugend und die geplante Marketing-Mail wird abgeschickt -
    zumindest theoretisch. Stunden später zeigt der E-Mail-Dienstleister an:
    "Nachricht verzögert."

    Das mag nach Ausnahmefällen klingen, aber genau solche Szenarien sind bei einer
    überlasteten oder nicht optimal vorbereiteten E-Mail-Infrastruktur keine
    Seltenheit. Derartige Fehler passieren insbesondere bei hohen E-Mail-Volumina
    und zeigen sich nicht nur am Black Friday. Die Folgen: verärgerte Kunden und
    verpasste Umsätze.

    Worst-Case-Szenarien vermeiden

    Die Relevanz von E-Mails im Retail wird oft unterschätzt, obwohl sie das
    Herzstück der Kommunikation sind. Bleiben Bestellbestätigungen aus, sind Kunden
    verunsichert, stornieren ihre Käufe und suchen Alternativen. Verzögern sich
    Rabattaktionen oder landen im Spam, geht nicht nur Umsatz verloren, sondern auch
    das Vertrauen der Kunden. Fehlen Versand-Updates oder Tracking-Links,
    explodieren die Support-Kosten, während die Kundenzufriedenheit massiv leidet.
    Besonders brisant wird es, wenn sicherheitsrelevante E-Mails wie Passwort-Resets
    oder Systemwarnungen blockiert werden. Denn dies birgt potenzielle Risiken für
    den Zugriff auf digitale Services oder kritische Transaktionen.

    Große Marketing-Kampagnen wie am Black Friday gehen auch mit weiteren Risiken
    einher: Denn eine hohe Frequenz an Rabatt-E-Mails in kürzester Zeit kann dazu
    führen, dass E-Mail-Dienste Alarm schlagen und die Absenderadresse als
    potenziellen Spam klassifizieren. Sobald die Absenderreputation leidet, wird die
    Zustellung sämtlicher E-Mails dauerhaft erschwert. Durch lückenhafte IT-Prozesse
    werden so Umsätze gefährdet.

    Auswirkungen des geänderten Kaufverhaltens

    Kundinnen und Kunden kaufen heute bewusster denn je: Preise werden permanent
    verglichen, Aktionen gezielt genutzt. Getrieben von Preissteigerungen und Zöllen
