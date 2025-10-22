    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Verhaltener Handelsauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte eröffnen kaum verändert am Mittwoch.
    • Quartalsberichtssaison zeigt uneinheitliches Bild.
    • Dow Jones und Nasdaq 100 fallen leicht, S&P stabil.
    Aktien New York - Verhaltener Handelsauftakt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nur wenig verändert eröffnet. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.817 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.734 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 25.089 Punkte nach unten./edh/he


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
