Aktien New York
Verhaltener Handelsauftakt
Für Sie zusammengefasst
- US-Aktienmärkte eröffnen kaum verändert am Mittwoch.
- Quartalsberichtssaison zeigt uneinheitliches Bild.
- Dow Jones und Nasdaq 100 fallen leicht, S&P stabil.
Foto: pexels - pixabay
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nur wenig verändert eröffnet. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.817 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.734 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 25.089 Punkte nach unten./edh/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Rastelly schrieb 20.10.25, 21:55
mitdiskutieren »
@morimori
Das Management bezog gute Gehälter und die Aktionäre hatten weder Dividende noch ARP. Die Kurse senken sich von Monat zu Monat. Irgendwann verließ der fixie Chef die Firma und seine Mitarbeiterin erklomm den Sessel. Dann verstrichen noch ein paar Jahre, bis ich Gewinn mit den Verlusten verrechnete.
Super herübergebracht, im Minensektor dauert der Vorgang unter guten Voraussetzern meistens immer über 12 Jahre bis zur Förderung in den "westlichen" Ländern! Natürlich müssen die Arbeitskräfte bezahlt werden, nur für einige Manager verbleibt zu viel übrig, was über Aktienoptionen und der Steuerung dieser umgesetzt wird. Es ist immer ein heisses Geschäft um nach diesem Zeitraum noch dabei zu sein. Wenn er durchgehalten hat, Respekt und der Verdienst ist ersessen.
Habe gerade einen von meinen Kandidaten steuerlich ausbuchen lassen, Troy Res. - es sind nur 5 Jahre!!
Einer ist noch im Rennen, seit 2004 im Depot - wo - natürlich Australien. W ir oder ich warte ab was aus der REE Geschichte - wird gerade mit China und dem Blondem - alles allerdings ohne ohne Kredit, dieser währ tödlich!!!
Seit vielen Jahren halte ich mich von Explorern fern, nicht mehr mein Metier.
Es wird gutes Geld abgeschöpft durch Unerfahrenheit der Anleger und reisserische Börsenbriefe (stuped mony from germany) .
Es ist verführerisch mit wunderbaren Zahlen, welche in Aussicht gestellt werden dem Markt zu Kaufellen zu bewegen!
Ich möchte dadurch nur ein paar Erfahrungen weitergeben, natürlich waren auch positive Überraschungen im Depot mit Übernahmen:
z. B. .....Fission Uranium oder der absolute Highflyer: Summit Resources - URAN - Explorer aus Australien (2008)
Der Markt wird entscheiden, auch mit weissen Haar werde ich das Ende dieser Geschichte mit ARU abwarten.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
werthaltig schrieb 20.10.25, 10:49
mitdiskutieren »
Momument Mining
Man muss auch mal gratulieren können. Ob es Glück war oder 1A Wissensvorsprung durch Recherche weiß ich nicht, aber @freddy1989 könnte mit seinen 900.000 Aktien (wenn der Stand noch aktuell ist) hier einen richtigen Jackpot💵💲💰 gezogen haben. Hut ab! Ich hielt es für hochriskanten Quatsch! Falsch wie man sieht.
Den Mutigen gehört die Welt. Glückwunsch an Freddy.📢🌞🎖🎂. Ich warte noch auf den Multibagger in einer derart kurzen Zeitspanne von rund 2 Jahren. Krasser Erfolg.
Low-Risk-Strategie schrieb 16.10.25, 19:03
mitdiskutieren »
Update Herbst 2025
Habe die Sanierung etwas geändert durchgeführt.
2025 habe ich die oberste Geschossdecke gedämmt, einen neuen Elektro Hausanschluss und eine kleine PV-Anlage errichtet -> mehr Mieteinnahmen
2026 folgen die Fenster
Sparrate: FTSE All world - ausgesetzt für 2025
Für meinen Sohn (geb. Juni 2025 einen aufgesetzt. In diesen kommt das Kindergeld).
VL-Sparen: weiterhin Nasdaq
Depot - keine Änderung
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte